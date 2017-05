LA REINA RECIBE AL FORO EUROPEO DE LA DISCAPACIDAD

Google Plus

La reina Letizia recibió este viernes en el Palacio de La Zarzuela al Comité Ejecutivo del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF por sus siglas en inglés), encabezado por su presidente, Yannis Vardakastanis, así como a una delegación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), en la que se encontraban su presidente y su directora ejecutiva, Luis Cayo Pérez Bueno y Pilar Villarino, con motivo de la celebración este fin de semana de la Asamblea General del EDF en el Complejo Deportivo y Cultural de la ONCE en Madrid.

La Reina conoció de cerca las necesidades y retos de futuro que el movimiento europeo de las personas con discapacidad planteará en el encuentro.

La Asamblea, que convertirá a Madrid en la capital europea de 80 millones de personas con discapacidad durante el fin de semana, coincide con el 20 aniversario del Foro Europeo de la Discapacidad y del propio Cermi, anfitrión del evento, que cuenta con el apoyo de la ONCE y su Fundación.

El programa de esta histórica cita internacional fue presentado este jueves por Vardakastanis y el secretario general de Cermi, Alberto Durán, también vicepresidente de la Fundación ONCE. Ambos portavoces anunciaron que durante la Asamblea se elegirá la Junta Directiva y Comité Ejecutivo del EDF para el próximo cuatrienio y se adoptará un nuevo marco estratégico de actuación hasta 2021, año que, según anunció el presidente del EDF, se ha propuesto como II Año Europeo de la Personas con Discapacidad.

Asimismo, la Asamblea, que será inaugurada entre otras personalidades por la comisaria Europea de Empleo, Asuntos Sociales y Mercado Laboral, Marianne Thyssen, abordará y aprobará asuntos como la resolución de urgencia de EDF sobre el Acta Europea de Accesibilidad o la adopción de una renovada Declaración de Madrid sobre el futuro del movimiento de la discapacidad.

Además, acogerá la conferencia '20 años después: Construyendo un nuevo modelo asociativo de la discapacidad en el futuro', en la que el EDF redefinirá su misión y visión de futuro, y dos mesas redondas: '1997-2017, veinte años luchando contra la discriminación de la discapacidad' y 'Cómo fortalecer el movimiento de las personas con discapacidad a través de una mayor diversidad humana'.

En la primera mesa se hablará del progreso desde la firma del Tratado de Ámsterdam a las Observaciones Finales de la Unión Europea; de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) como catalizador para el desarrollo del movimiento de la Discapacidad en Europa, y también de los derechos de las personas con discapacidad dentro del movimiento global de derechos humanos.

En la segunda se dará voz a refugiados con discapacidad, que aportarán sus testimonios, así como a expertos que analizarán a fondo las necesidades de las organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales que luchan por la igualdad y la justicia social.

