REFUGIADOS. EL TRIBUNAL DE LA UE AVALA LAS CUOTAS DE REFUGIADOS ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS

- Desestima los recursos de Eslovaquia y Hungría. El Tribunal de Justicia de la UE se pronunció hoy a favor del reparto de refugiados por cuotas entre los Estados miembros que aprobó la Comisión Europea tras la crisis migratoria del verano de 2015.

El tribunal europeo ha desestimado los recursos que interpusieron Eslovenia y Hungría contra ese sistema, que prevé la reubicación desde Grecia e Italia de 120.000 personas durante dos años.

Eslovaquia y Hungría alegaron que la adopción del sistema estuvo viciada de errores de procedimiento o derivados de la determinación de una base jurídica incorrecta y, por otra parte, que no es adecuado para responder a la crisis migratoria ni necesaria para tal fin.

En el procedimiento ante el Tribunal de Justicia, Polonia ha intervenido en apoyo de Eslovaquia y de Hungría, mientras que Bélgica, Alemania, Grecia, Francia, Italia, Luxemburgo, Suecia y la Comisión Europea han intervenido en apoyo del Consejo.

En su sentencia, el Tribunal de Justicia rechaza en primer lugar la alegación de que debería haberse utilizado el procedimiento legislativo. Sostiene que las instituciones de la Unión pueden adoptar todas las medidas provisionales necesarias para hacer frente de manera efectiva y rápida a una situación de emergencia caracterizada por la afluencia repentina de personas desplazadas.

Por otra parte, el Tribunal de Justicia considera que el mecanismo de reubicación “no constituye una medida manifiestamente inadecuada para contribuir a alcanzar su objetivo, que no es otro que ayudar a Grecia e Italia a hacer frente a las consecuencias de la crisis migratoria de 2015”.

Por último, el Tribunal de Justicia declara que el Consejo no incurrió en un error manifiesto de apreciación al considerar que el objetivo perseguido por la decisión impugnada no podía alcanzarse recurriendo a medidas menos restrictivas.

