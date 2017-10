REFUGIADOS. UNICEF PIDE REFUGIO URGENTE PARA LOS NIÑOS MIGRANTES EN GRECIA

La agencia de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), alertó este viernes de que dos tercios de los casi 3.000 niños migrantes y refugiados no acompañados que hay en Grecia no están recibiendo una protección y atención adecuadas, por lo que pide amparo para estos menores, para que encuentren refugio lo antes posible.

“El aumento de llegadas de refugiados y migrantes ha llevado a la saturación y deterioro de los campamentos de la isla”, informó la entidad humanitaria, que añadió que en septiembre se produjeron más de 5.700 llegadas a Grecia, frente a las aproximadamente 3.080 de septiembre de 2016.

En las islas, algunos de los centros de acogida de niños no acompañados están acogiendo al doble de su capacidad. “Estos son particularmente vulnerables por las noches, ya que no hay medidas de seguridad adecuadas”, advirtió Unicef.

Los retrasos en su traslado de las islas a la península, que pueden durar hasta cinco meses, “están agravando su estrés emocional y mental”, mientras muchos de ellos están a la espera de un lugar donde alojarse y viven en asentamientos abiertos, en centros de acogida o están atrapados en las islas, incluso en centros de detención.

Por tanto, la agencia de Naciones Unidas hace un llamamiento para que tengan lugar “reformas políticas y legales urgentes” que fortalezcan los servicios de atención comunitarios. Para aquellos niños que tienen familia en otros puntos de Europa, Unicef insta a otros países europeos a reforzar los procesos de reunificación familiar.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso