ELL 72% DE LOS REFUGIADOS NO RECIBE NINGUNA ATENCIÓN MÉDICA O ES INADECUADA

Ell 72% de los refugiados no recibe ninguna atención médica o la que recibe es inadecuada, según un estudio presentado este martes por Médicos del Mundo en Atenas.

Además, menos del 47% de las mujeres refugiadas que han participado en el estudio habían tenido acceso a atención en salud reproductiva antes de la intervención del Programa 'Madre e Hijo' de Médicos del Mundo.

Los refugiados que han participado en el estudio dicen que las razones por las que no reciben atención sanitaria es porque no pueden pagarla, por falta de conocimiento de sus derechos y escasa comprensión del funcionamiento del sistema sanitario, o por temor a ser arrestados, .

Durante la conferencia internacional celebrada en Atenas, se han resaltado los resultados del primer año del programa 'Madre e Hijo', una iniciativa de dos años para poblaciones vulnerables destinada a proporcionar servicios de salud materna de calidad a mujeres embarazadas y a sus hijos.

El programa fue implementado por Médicos del Mundo Grecia y apoyado por una donación de MSD para las Madres. Desde su lanzamiento en 2016, ha prestado servicios médicos a más de 31.000 mujeres vulnerables y embarazadas y servicios pediátricos a 5.000 niños y recién nacidos.

