EL DIRECTOR DE DIANOVA ASEGURA QUE “ES FALSO” QUE REFUGIADOS Y PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN COMPARTAN ESPACIOS EN SU CENTRO

El director gerente de la organización Dianova España, Santos Cavero, manifestó este martes que “es completamente falso” que personas refugiadas y con problemas de adicciones y drogodependencia que se encuentran en el centro que la asociación tiene en Ambite (Madrid) compartan comedor y aseguró que ”son proyectos que tienen equipos funcionales independientes”.

Cavero realizó estas declaraciones a Servimedia tras informar la Cadena Ser que en el centro refugiados convivían con personas que se recuperan de graves adicciones y que protagonizaban incidentes.

Sin embargo, hizo hincapié en que dispone de “una encuesta de satisfacción en la que el 80% de los usuarios valora el centro de manera positiva” y aseguró que ”no ha habido ningún problema, ni con los refugiados ni con las personas con problemas de drogodependencia” y señaló que “es muy fácil ir a los medios y decir que aquello es no sé qué, en vez de venir y hablarlo de manera sosegada”.

“Tengo trabajadores enfadados porque son buenos profesionales, todos con contrato laboral, psicólogos, abogados, trabajadores sociales e integradores laborales y esa noticia de la Cadena Ser deja en entredicho su capacidad laboral”, manifestó Cavero, que añadió que desconoce “qué interés se persigue con todo esto”.

En este sentido, espera que esta noticia no afecte “de cara a nuevas convocatorias de subvenciones", puesto que “sería un poco triste que fuera así”. Además destacó que en el centro no hacen el trabajo "a base de voluntariado como en otros lugares”, sino que “somos profesionales”.

Por último, señaló que si el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y la Comunidad de Madrid lo autorizan tiene intención de “invitar a todo el mundo a ver el centro”, ya que “no hay ningún problema” y así podrá la gente contemplar cómo “hay espacio para todo”.

