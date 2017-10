REFUGIADOS. MIGREUROP CRITICA QUE LA UE "VINCULE" TERRORISMO E INMIGRACIÓN

Google Plus

La red Migreurop España, integrada por Andalucía Acoge, APDHA, CEAR, Elin y SOS Racismo, denunció hoy que en la cumbre de ministros de Interior de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Polonia y España, celebrada en Sevilla, se ha hecho una "vinculación totalmente desafortunada entre terrorismo e inmigración".

En un comunicado, Migreeurop critica que la cumbre del G6 no haya "dado respuestas para evitar las muertes en la frontera Sur" y que se haya hecho una apuesta por "reforzar la cooperación con terceros países en el control de los flujos migratorios independientemente de la trayectoria de estos países en la protección de los derechos humanos".

Para la red, el "binomio terrorismo-inmigración" que ha centrado la cumbre del G6 "ha sido una idea desafortunada, porque esta vinculación supone un peligro importante para la convivencia y solo alimenta los discursos de odio, los sentimientos de rechazo social contra la población migrante y un aumento de los radicalismos".

En esta cumbre, a juicio de la red, no se ha presentado ninguna iniciativa para reforzar la protección de las personas migrantes en las fronteras y se ha defendido una mayor cooperación con terceros países que se traducirá en un mayor control en las fronteras marítimas y terrestres, que se ha evidenciado "un total fracaso".

"Por último, los miembros del G6 no han abordado su responsabilidad con respecto a la acogida de personas refugiadas pese a su incumplimiento. La UE tan solo ha logrado trasladar una de cada cuatro personas a las que se comprometió, mientras que España apenas ha superado el 11% de cumplimiento de estos acuerdos".

Las organizaciones de Migreurop España recalcan que "estos datos solo reflejan que ha habido una absoluta falta de compromiso político con las personas refugiadas", concluye el comunicado.

