REFUGIADOS. EL SERVICIO JESUITA A MIGRANTES DENUNCIA VULNERABILIDAD ENTRE LOS MENORES NO ACOMPAÑADOS

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) denunció hoy, con motivo de la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, la situación de vulnerabilidad que viven los menores refugiados no acompañados.

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha detectado casos de jóvenes a los que, una vez acabada la tutela pública durante su minoría de edad, no se les tramita la autorización de residencia a la que tienen derecho o no se les entrega la tarjeta de residencia tramitada.

Además, se les deniega el acceso a sus expedientes y datos personales que les permitirían regularizar su situación una vez alcanzada la mayoría de edad.

Son jóvenes extutelados a los que la falta de documentación les deja en una situación de gran vulnerabilidad: no pueden regularizar su situación, ni trabajar legalmente, ni acceder a recursos y mecanismos de protección social, viéndose condenados a menudo a permanecer sin domicilio fijo.

Igualmente, el SJM denuncia otros casos de vulnerabilidad: menores internados en CIE (siete en 2015), menores refugiados separados de sus familias en Melilla, internados en centros de protección en espera de los resultados de las pruebas de ADN que confirmaran la relación paterno-filial; o que han sufrido deficientes condiciones de alojamiento hasta poder pasar a centros de acogida de refugiados en la península.

Los jesuitas instan en un comunicado a los poderes públicos a velar por la protección y la integración de los menores extranjeros no acompañados.

También pide que las políticas de cooperación internacional, en la senda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incidan en las causas de la pobreza, la desigualdad y los conflictos armados como origen de esta migración forzosa con consecuencias de alto riesgo para los menores.

El SJM reclama además un aumento de los fondos destinados a acción humanitaria en los sectores de educación y protección de la infancia, de tal manera que se mejoren las condiciones de vida de estos menores en los países de tránsito o en otros países de acogida.

