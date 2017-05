REFUGIADOS. 63.000 MENORES NO ACOMPAÑADOS PIDIERON ASILO EN LA UE EN 2016

Google Plus

La Unión Europea recibió 63.300 peticiones de asilo para menores no acompañados en 2016, un tercio menos que el año anterior (96.500), según informó este jueves Eurostat.

El 89% de estos jóvenes eran varones y dos tercios de ellos tenían entre 16 y 17 años. Por nacionalidades, un tercio (38%) eran afganos y una quinta parte (19%) sirios. Iraq (7%), Eritrea (5%) y Somalia (4%) fueron los siguientes países con más demandantes.

En cuanto a los Estados de la UE que recibieron las solicitudes de asilo por parte de estos menores no acompañados, Alemania registró el mayor número (36.000, el 57%), seguida de Italia (6.000), Austria (3.900), Reino Unido (3.200), Bulgaria (2.750), Grecia (2.350) y Suecia (2.200). En España se contabilizaron 30 peticiones (la mayoría de ellos sirios), cinco más que en 2015.

Eurostat destaca en su informe que, a pesar del descenso de un tercio en el número de solicitudes de menores no acompañados en 2016, la cifra de 63.300 peticiones todavía es cinco veces más alta que el promedio del periodo 2008-2013 (12.000 al año).

