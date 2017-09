REFUGIADOS. CEAR DENUNCIA UN "ESTREPITOSO FRAUDE" DE LOS ACUERDOS DE REUBICACIÓN EN LA UE

Google Plus

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denunció hoy el "estrepitoso fraude" que ha supuesto, a su juicio, el programa de reubicación de refugiados de la UE, que cree que se constata con el comunicado de la Unidad de Reubicación Grieta a España de no disponibilidad de personas con perfil reubicable.

El proceso de reubicación supuso desde el primer momento, en opinión de CEAR, "el preludio de un fracaso por su carácter discriminatorio en base a la nacionalidad de las personas que podían participar en el mismo: aquellas nacionalidades que superaran una tasa de reconocimiento de protección internacional de un 75% en la media del conjunto de los Estados miembro".

De esta manera, sostiene CEAR, se obviaban los tratados internacionales, tales como la Convención de Ginebra que establece la no discriminación por criterios de nacionalidad.

La comisión de ayuda al refugiado recuerda que, además, la entrada en vigor del acuerdo UE-Turquía excluyó a posteriori a todas aquellas personas llegadas a Grecia después del 20 de marzo de 2016, independientemente de su nacionalidad, quedando fuera de la posibilidad de ser reubicadas personas de origen sirio entre otras llegadas tras dicha fecha.

"La lentitud, la falta de voluntad política de trasladar a las personas refugiadas en el marco del programa de reubicación y las malas condiciones que se viven en los improvisados campos de refugiados de Grecia, ha provocado que muchas de las personas que podrían haber participado en el programa hayan abandonado el país por otras vías de forma desesperada", señala CEAR.

La comisión exige el cumplimiento de los acuerdos para el traslado urgente de las personas refugiadas mediante una revisión inmediata de los criterios que amplíen los perfiles que pueden forman parte de los acuerdos de reubicación para poder ofrecer una acogida digna a las miles de personas que permanecen varadas en Grecia.

"No hay excusas, al margen de los acuerdos de reubicación las autoridades españolas tienen potestad para establecer corredores humanitarios para acoger a las personas a las que se comprometió y materializar de esta forma su compromiso con las personas refugiadas", subraya CEAR en un comunicado.

