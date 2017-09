REFUGIADOS. ZOIDO: “TENEMOS LA CONCIENCIA TRANQUILA, NO SE HA CUMPLIDO LA CUOTA POR CAUSAS AJENAS AL GOBIERNO”

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró este martes en el Pleno del Senado que “ha sido imposible cumplir los compromisos” de acogida de refugiados que adquirió España con la UE “por causas ajenas al Gobierno”, y éste tiene “la conciencia muy tranquila”, porque ha hecho “todos los esfuerzos" para alcanzarlos.

Zoido contestó a una pregunta del senador del PSOE Jesús Martín sobre si el Ejecutivo se siente satisfecho con el “grado de cumplimiento” de esos compromisos.

“No estamos satisfechos, pero tenemos la conciencia muy tranquila”, le contestó el titular de Interior. “Nuestra intención ha sido cumplir en tiempo y forma cada uno de los compromisos adquiridos”.

Aseguró que el Ejecutivo ha cumplido “al cien por cien” el compromiso de traer a España a 1.449 personas por la vía de reasentamiento (terceros países de fuera de la UE), y en cuanto a las 15.888 comprometidas por la vía de reubicación (desde países de la UE) no ha sido posible porque “no depende de nosotros, sino de los mecanismos de la UE”.

Zoido esgrimió de nuevo la carta que han mandado al Gobierno las autoridades griegas comunicándole que no tiene disponibles ahora más personas para enviar a España.

El ministro pidió al PSOE que no juegue con “la tragedia de las migraciones” haciendo demagogia para atacar al Gobierno. El senador Jesús Martín dijo que el Gobierno no ha hecho lo suficiente para cumplir la cuota que le asignó el Ejecutivo, que solo ha ejecutado en poco más de un 11%.

