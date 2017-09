REFUGIADOS. ZOIDO: “HABRÁ QUE CAMBIAR EL SISTEMA DE ACOGIDA EN LA UE, NO HA DADO LOS RESULTADOS ESPERADOS”

- "El proceso es largo y farragoso", admite el ministro. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró hoy en el Congreso que el sistema de acogida de refugiados acordado por la UE “no ha dado los resultados que se esperaban” y "habrá que cambiar lo que haya que cambiar”.



En respuesta en el Pleno de la Cámara Baja a una interpelación urgente del PSOE, Zoido dijo que el Gobierno “no está satisfecho” por haber quedado “en séptimo lugar” de la UE en nivel de cumplimiento de la cuota de acogida (un 11% de las 17.337 personas comprometidas) pero “tiene la conciencia tranquila”.

“No hemos hecho dejadez de funciones ni hemos eludido responsabilidades para traer a las personas que nos habíamos comprometido”, dijo el ministro.

Según su versión, el Gobierno ha hecho todo lo posible para cumplir “en tiempo y forma” los compromisos adquiridos con la UE, pero así como en materia de reasentamiento se ha podido acoger las personas acordadas, por la vía de reubicación no ha sido posible “porque el procedimiento es largo y farragoso, y cada país no lo puede acelerar al ritmo que quiera”.

“Habrá que cambiar lo que haya cambiar en la UE, porque el sistema no ha dado los resultados que se esperaban y la prueba de ello es que ningún país ha podido llegar al 100 por cien de lo comprometido. El sistema acordado no ha sido la solución idónea”, admitió el titular de Interior, que ofreció la disposición del Ejecutivo a escuchar las propuestas de mejora de ese sistema que le formule la oposición y las organizaciones sociales para trasladarlas a Bruselas.

Añadió que el Gobierno español va a seguir trabajando para traer a España los 17.337 refugiados comprometidos con la UE, aunque este martes haya expirado el plazo dado por la Comisión Europea.

Carlota Merchán, del PSOE, afirmó que el Gobierno “no ha tenido nunca voluntad real de cumplir” la cuota que le marcó Bruselas y “en estos dos años solo han tomado medidas para el control de fronteras”.

