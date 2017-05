CASI 25.000 NIÑOS REFUGIADOS ATRAPADOS EN EUROPA ESTÁN EN RIESGO DE PROBLEMAS PSICOLÓGICOS, SEGÚN UNICEF

Cerca de 75.000 personas refugiadas y migrantes atrapadas en Grecia, Bulgaria, Hungría y los Balcanes occidentales, de las que unos 24.600 son niños, están en riesgo de sufrir problemas psicológicos debido a la prolongada situación de limbo en la que se encuentran, según ha alertado Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia).

Esta agencia de la ONU destaca que, pese a tener el legítimo derecho a reunirse con sus familias en los países de destino de Europa occidental, como Alemania o Suecia, la mayoría de demandantes de asilo no sabe cuándo o si les permitirán seguir adelante.

Esta situación es especialmente grave para las madres que están solas y para los niños atrapados en Grecia o en los Balcanes, que esperan poder reunirse con sus familiares en otros países de la Unión Europea.

“Estamos viendo a madres solas y niños atrapados en Grecia, Serbia y Bulgaria que no ven a sus maridos y padres desde hace meses o incluso años”, indicó Afshan Khan, director regional de Unicef y coordinador especial para la Crisis de Migrantes y Refugiados en Europa, quien añadió: “El proceso de reunificación familiar es lento y el resultado incierto. Esta incertidumbre puede causar en los niños y sus familias una enorme ansiedad y sufrimiento emocional que puede durar años”.

Unicef recalcó que, en muchos casos, los hombres adultos son los primeros que emprenden el viaje hacia Europa y el resto de la familia lo hace después. Pero, debido al cierre de fronteras en 2016 y a la implementación del acuerdo UE-Turquía, otros miembros de las familias están retenidos en los países de tránsito, desde donde tienen que solicitar la reagrupación familiar con sus seres queridos, un proceso que normalmente lleva entre 10 meses y dos años.

“La Comisión Europea ha dado recientemente directrices para reforzar la protección de los niños migrantes y refugiados en Europa. Es de la máxima urgencia que todos los países miembros pongamos en práctica dichas recomendaciones o la protección de la infancia y sus derechos sufrirán preocupantes vulneraciones”, aseguró Maite Pacheco, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Unicef Comité Español.

“CUELLOS DE BOTELLA”

Unicef subrayó que, junto con sus aliados en Grecia, está supervisando la salud mental y la depresión entre las mujeres y niños que esperan reunirse con sus familiares, y proporcionando apoyo psicosocial. “Muchas madres se sienten estancadas y parecen haber perdido la motivación”, explicó Sofia Tzelepi, una abogada que trabaja con Solidarity Now, organización aliada de Unicef, que agregó que “su estado emocional afecta también a sus hijos”.

La mayoría de solicitudes de reunificación familiar provienen de niños y familias separadas atrapadas en Grecia, pero, debido al gran número de casos y a la implicación de al menos dos países de la UE, el proceso puede ser extremadamente lento.

En 2016 se realizaron cerca de 5.000 solicitudes de reunificación desde Grecia, de las cuales 700 procedían de niños no acompañados o separados de sus familias. Sólo 1.107 solicitantes con resultado favorable habían llegado al país de destino a final de año. Entre tanto, el número de migrantes y refugiados atrapados en Grecia, Hungría y los Balcanes Occidentales sigue creciendo, con un aumento en torno al 60% en comparación con el año pasado (de 47.000 en marzo de 2016 a 80.000 a finales de abril de este año).

“Mantener a las familias unidas es la mejor manera de garantizar que los niños están protegidos, y por eso la reunificación familiar es tan importante para los niños migrantes y refugiados”, comentó Khan, quien apostilló: “Mientras el número de personas atrapadas sigue creciendo, es obligación de los Estados miembros mejorar los procesos y eliminar los cuellos de botella para que las familias puedan reunirse lo antes posible”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso