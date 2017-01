REFUGIADOS. ACNUR PIDE MÁS A LA UE PARA PROTEGER DEL FRÍO A LOS REFUGIADOS

Google Plus

La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) ha pedido a los Estados miembros de la UE que hagan más para proteger y asistir a refugiados e inmigrantes ante la situación a la que se enfrentan por las duras condiciones invernales en el continente.

Acnur asegura en un comunicado que a pesar de que ha trasladado a cientos de personas hasta alojamientos más adecuados en Lesbos y Chíos en los últimos días, están "extremadamente preocupados por la situación de unas 1.000 personas en la isla de Samos, incluyendo familias con niños pequeños que continúan viviendo en tiendas y en dormitorios sin calefacción".

"Continuamos reforzando la distribución de material de invierno en toda Grecia –península e islas- junto con nuestros socios, con más de 360.000 artículos entre mantas térmicas, sacos de dormir, botas y ropa de invierno. Insistimos nuevamente en la necesidad de trasladar con más rapidez a la península a estas personas para que puedan tener acceso a un alojamiento adecuado", señala la agencia de la ONU.

En Serbia, el 82% de los 7.300 refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes que se estima viven en el país, están instalados en centros gubernamentales con calefacción.

A la ONU le preocupa la situación de unos 1.200 hombres que permanecen en asentamientos informales inadecuados en el centro de Belgrado, incluyendo unos 300 menores no acompañados. Como medida de emergencia, Acnur ha trasladado a unas 1.200 personas a refugios del Gobierno y ha repartido calefactores, mantas y ropa de abrigo a los residentes de asentamientos informales que no han accedido a trasladarse a centros gubernamentales, pero pide a las autoridades que redoblen sus esfuerzos para ampliar la capacidad de alojamientos de emergencia con especial atención a los menores.

"Estamos extremadamente preocupados por los informes que indican que las autoridades en la ruta de los Balcanes están empujando a refugiados e inmigrantes fuera de sus fronteras y las denuncias de personas que han informado de la violencia ejercida por la policía", señala la agencia.

Algunos testimonios hablan de destrucción o confiscación de móviles para que no puedan pedir ayuda si quedan aislados o de la sustracción de ropa, para dejarles más expuestos a las temperaturas extremas. "Estas prácticas", afirma Acnur, "son absolutamente inaceptables y se deben frenar porque ponen en un riesgo aún mayor la vida de los refugiados e inmigrantes además de violar sus derechos fundamentales".

Según la ONU, la falta de vías legales para entrar en países seguros siguen empujando a quienes necesitan protección internacional a ponerse en manos de mafias y arriesgar la vida. Acnur dice que está muy preocupada por los abusos perpetrados por grupos criminales contra refugiados e inmigrantes, incluyendo secuestro, abuso físico, amenazas y extorsión, e insta a los Estados europeos a mejorar sus esfuerzos para hacer frente a estas redes delictivas y garantizar la seguridad de este colectivo.

