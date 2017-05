CARMENA: "HAY QUE REDEFINIR EL CONCEPTO DE TERCERA EDAD Y PENSAR QUE LA EDAD NO CONSTITUYE UN ELEMENTO DE DIFERENCIA O DISCRIMINACIÓN”

- La alcaldesa de Madrid intervino en la inauguración del VI Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, aseguró este martes que es necesario "redefinir el concepto de tercera edad, hablar siempre de personas y empezar a pensar que la edad no constituye un elemento de diferencia o discriminación".

Carmena hizo estas declaraciones durante la inauguración del VI Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida, que la Fundación Edad&Vida celebra estos días en el Palacete de los Duques de Pastrana de Madrid.

Se trata de un foro de diálogo que se ha consolidado como referente dentro de los sectores social y sanitario para la mejora de la calidad de vida de las personas mayores y de aquellas que lo serán en el futuro.

La regidora madrileña insistió en que a lo largo de la vida hay muchos momentos en los que todos los seres humanos necesitan los cuidados de otros, por lo que “las sociedades modernas deben pasar de ser sociedades de derechos a sociedades de cuidados”, englobando a todas las personas, sea cual sea su edad, y concibiéndolas "como auténticas protagonistas de sus destinos". En este sentido, aseguró que "hay que procurar tener una visión muy clara de los mayores como un adultos", puesto que existe cierta tendencia a "infantilizarlos".

Durante la inauguración, Carmena estuvo acompañada por el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés; la viceconsejera de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Belén Prado; el presidente del Comité de Programa del Congreso, Josep Maria Via; el director general de España y Portugal de Compass Group, Fernando Pascual; el presidente de la Fundación Edad&Vida, Eduardo R. Rovira, y su director general, Albert Vergés.

PODERES PÚBLICOS A LA ALTURA

Mario Garcés afirmó que la sociedad española ha cambiado mucho en los últimos 40 años, convirtiéndose en una sociedad que ha envejecido progresivamente y que "necesita que sus poderes públicos estén a la altura".

En este contexto, indicó que el cambio demográfico y el envejecimiento de la población requieren de un "un pacto de Estado en el que se involucren todas las administraciones públicas". "Tenemos una esperanza de vida envidiable, nuestra sociedad ha mejorado en salud. Es por esto que no podemos permanecer indiferentes e impasibles y nos vemos en la obligación de actuar sin perder un solo minuto", dijo.

Por su parte, Belén Prado aseguró que el aumento de la esperanza de vida es uno de los retos más importantes de la sociedad del siglo XXI a nivel europeo y mundial. La representante del Gobierno regional recordó que la Comunidad de Madrid es, con una media de 84 años, la región con mayor esperanza de vida de toda Europa, siendo más de 1.100.000 los mayores madrileños.

Prado reiteró por ello la importancia de prevenir las enfermedades a través de la promoción del envejecimiento activo y la mejor atención a las personas por vía de una ruta sociosanitaria conjunta que permita el desarrollo de políticas que den una respuesta integral a la necesidades de los pacientes.

"La coordinación de los servicios sociosanitarios implica la movilización y la optimización de recursos para mejorar la eficacia de la atención. Para ello es necesario fomentar el trabajo multidisciplinar para garantizar la continuidad y el seguimiento del paciente", concluyó.

En esta línea, Eduardo R. Rovira señaló que en 50 años la esperanza de vida se situará en los 90 años y el número de personas centenarias se multiplicará por 13, alcanzando las 220.000 personas.

Ante esta situación, recordó que la Fundación Edad&Vida se centra en la atención aplicada e integrada en la persona "para conocer las necesidades futuras de la población mayor para afrontar las últimas etapas de la vida en las mejores condiciones de salud y económicas".

CONFERENCIA INAUGURAL

El presidente del Comité de Programa del Congreso, Josep Maria Via, fue el encargado de presentar el congreso y dar paso a la conferencia inaugural, que contó con las intervenciones del director general España y Portugal de Compass Group, Fernando Pascual, y el coordinador de organización de Servicios e Intervenciones Clínicas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hernán Montenegro, cuya ponencia trató sobre la estrategia global de la OMS en servicios de salud integrados y centrados en las personas.

Fernando Pascual afirmó que "ser mayor no es problema y que cumplir años es una tendencia imparable y muy deseable, pero que será buena siempre que se haga con una calidad de vida y un estado de salud adecuados".

En este sentido, Pascual indicó que la alimentación juega un papel decisivo en la calidad de vida y que el cuidado de la tercera edad es una prioridad de Eurest. "Somos personas que cuidamos de personas. En Medirest y Vitarest, las dos marcas dedicadas a esta actividad, trabajan casi 1.500 de los más de 12.000 empleados de nuestra compañía en España y cada día atendemos, en centros y a domicilio, a más de 20.000 personas, a las que proporcionamos 7,5 millones de comidas anuales", indicó.

Por su parte, Hernán Montenegro expuso los grandes desafíos a nivel global de los servicios de salud, donde el principal problema es que millones de personas en el mundo todavía no cuentan con acceso a servicios básicos, además de los desafíos financieros y la baja medida de calidad de los centros sanitarios.

Desde la OMS, Montenegro abogó por apoyar a los países en su avance en el cuidado integrado y centrado en las personas, humanizando los sistemas de salud, con un trato más comprensivo. "Para que se produzca un cambio y se cree una atención integrada y centrada en la persona hay que renovar los sistemas de salud desde todos los puntos de vista", dijo.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso