EL CSIF RECURRIRÁ EL ARCHIVO DEL 'CASO ÉBOLA' AL CONSIDERAR QUE NO HUBO SUFICIENTES MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Google Plus

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) informó este martes que recurrirá en la Audiencia Provincial Madrid el archivo de la denuncia presentada por este sindicato y otras organizaciones por presuntos delitos contra la salud pública y la seguridad de los trabajadores en la denominada 'crisis del ébola', en la que resultó contagiada la auxiliar de enfermería del hospital Carlos III, Teresa Romero, quien también es denunciante.

CSIF considera que “el mero contagio de Romero mientras atendía a uno de los dos misioneros fallecidos en este centro hospitalario, víctimas del ébola, es prueba más que suficiente para acreditar que los medios facilitados a los trabajadores no fueron los necesarios, mientras que la formación que estos recibieron fue escasa, por no decir nula”.

En una nota informativa, este sindicato afirmó que la propia auxiliar de enfermería aseguró, en su declaración del 16 de marzo del año pasado ante la juez Teresa Abad Arranz, que no tuvo formación específica para tratar a pacientes infectados de ébola”.

“En este sentido, ha quedado acreditado que tanto Teresa Romero como otros sanitarios del Carlos III sólo recibieron un taller de una hora con nociones básicas sobre el ébola”.

A esta declaración se añade la propuesta de requerimiento de la Inspección de Trabajo de 21 de noviembre de 2014, que “cuestiona el procedimiento de actuación de colocación y retirada de equipos de protección individual (EPIS) del Hospital La Paz-Carlos III”.

CSIF presentó en total cuatro denuncias: dos contra el director gerente La Paz-Carlos III ante la Fiscalía y la Inspección de Trabajo, y otras dos contra su homólogo del Summa 112 ante los mismos órganos.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso