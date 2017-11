PODEMOS RECRIMINA AL GOBIERNO QUE EN TVE COLABORE SOSTRES, QUE CALIFICA EL ACOSO SEXUAL DE "SUBJETIVO"

La diputada del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea Sofía Fernández Castañón denunció este miércoles en la sesión de control al Gobierno que TVE incumple la Ley de Igualdad al contar con tertulianos que dicen que "el acoso es subjetivo" y "tachan de fascista" la Ley contra la Violencia de Género.

Fernández se refería al periodista Salvador Sostres, a quien no mencionó en su intervención parlamentaria, pero fue él quien en el último programa de Carlos Herrera en La 1 de TVE realizó esas aseveraciones que han sido ampliamente criticadas en las redes sociales.

Un escrito firmado por Francisca Guisando, presidenta del Fórum de Política Feminista, y una campaña abierta en Change.org han condenado su "actitud machista y discriminatoria" y piden que abandone el programa de Herrera.

La diputada de Podemos también se refirió en su pregunta a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, a los últimos casos de abusos sexuales en Hollywood que acaban de ser conocidos y reprochó a la ministra que "nos escandalizamos por estos casos, pero no les decimos nada a todas las mujeres que no son actrices y también sufren este tipo de agresiones en sus trabajos".

La diputada concluyó pidiendo a Montserrat acciones y actuaciones ante el acoso y violencia que sufren las mujeres en España.

La ministra, por su parte, eludió pronunciarse sobre las opiniones de Sostres en TVE y dijo que las respuestas al acoso y la violencia sexual se encuentran en el Pacto de Estado que "ustedes no apoyaron, se abstuvieron, así que no vengan a darnos lecciones de cómo luchar contra la violencia que sufren las mujeres".

