2017 BATE EL RÉCORD DE LINCES ATROPELLADOS EN CARRETERAS EN ESPAÑA

Este año ya ha batido el récord de linces ibéricos atropellados en carreteras en España desde 2012, momento en el que se comenzó a disparar la mortalidad de ese felino por esa causa, puesto que 23 ejemplares han sido arrollados por conductores, cuando la anterior cifra más alta eran los 22 de 2014.



El Gobierno aporta estos datos en una respuesta parlamentaria al diputado socialista Miguel Ángel Heredia, quien preguntó al Ejecutivo por los puntos de las carreteras nacionales que son competencia del Gobierno donde se han producido atropellos de linces desde 2012 hasta este año, desglosado por años y por puntos kilométricos.

La respuesta, a la que tuvo acceso Servimedia, indica que la cifra de linces atropellados ha ido oscilando cada año: 8 en 2012, 14 en 2013, 22 en 2014, 16 en 2015, 15 en 2016 y 23 en 2017 hasta el pasado 15 de diciembre. En total, han sido arrollados 98 ejemplares de esta especie de felino en los últimos seis años.

Esos datos son muy similares a los que maneja la organización ecologistas WWF, que tiene contabilizados los linces atropellados en todas las carreteras desde 2004 y cuya serie estadística indica que la cantidad de felinos arrollados variaba entre cero (2007), dos (2004), cuatro (2006, 2009, 2010 y 2011) y cinco (2005), hasta que estos casos comenzaron a repuntar en 2012.

Los datos del Gobierno indican que los meses más ‘negros’ para el lince ibérico cuando cruza por carreteras nacionales son septiembre (12 muertes desde 2012), junio (11) y marzo y mayo (cinco cada uno), mientras que noviembre es el mes con menos atropellos (dos).

Los machos son mayoría (50), mientras que 43 hembras fueron atropelladas y en dos ejemplares no pudo determinarse el sexo. Abundan los subadultos (57), por delante de los adultos (27) y los cachorros (12), mientras que la edad era desconocida en dos individuos.

La zona con más linces atropellados es Sierra Morena (63), seguida de Doñana (25), Montes de Toledo (56), Hornachos (3) y Guadiana (1). Un total de 44 atropellos ocurrieron en carreteras autonómicas, por 23 en autovías, 15 en vías nacionales, 12 en otras carreteras y cuatro en vías férreas.

La carretera con más linces ibéricos arrollados es la A-4 (18), por delante de la A-481 y la N-420 (nueve cada una), la A-301 y la A-421 (seis cada una), y la CM-410 (cinco).

Por provincias, hay más casos en Jaén (30), seguida de Córdoba (24), Huelva (20), Ciudad Real (siete), Toledo (5), Sevilla (4), Badajoz (3) y Albacete (2).

“INTOLERABLE”

Por otro lado, Heredia denunció, en declaraciones a Servimedia, que este año ha batido el récord de linces ibéricos atropellados por coches en carreteras “mientras el Ministerio de Fomento no hace naca por evitarlo”, lo que considera “intolerable”.

Heredia recordó que Fomento entró en el proyecto Iberlince en 2015 para abordar esta cuestión en toda la red vial, con una inversión de un millón de euros anuales durante cinco años, y comentó que, aunque los proyectos están redactados, todavía no se han ejecutvado, por lo que el ministro de esta cartera, Íñigo de la Serna, "tiene que explicar dónde ha ido a parar ese dinero".

Según otra reciente respuesta parlamentaria del Gobierno, la inversión anual que hace el Gobierno para atajar la primera causa de muerte no natural del lince supera los 100.000 euros desde 2014, casi cinco veces menos de lo anunciado en 2015.

A juicio de Heredia, cada atropello supone "un revés al esfuerzo, humano y económico en el empeño de sacar al lince de la UVI", que se materializa en 70 millones de euros de fondos públicos en los últimos 15 años.



