LA DGT RECONOCE 166.000 PRUEBAS PRÁCTICAS APLAZADAS POR LA HUELGA DE EXAMINADORES

El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, señaló este jueves que la huelga que los examinadores de tráfico mantienen los lunes, los martes y los miércoles desde el pasado mes de junio, con la excepción de agosto, ha supuesto el aplazamiento de un total de 166.783 pruebas prácticas.

Los examinadores de tráfico reclaman una mejora de sus condiciones laborales principalmente una subida salarial a través de un complemento específico de 250 euros brutos al mes y han convocado nuevos paros parciales para noviembre, con lo que la huelga entraría en su quinto mes si se exceptúa agosto.

Serrano comentó en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados que la huelga de examinadores “a todos nos preocupa” y señaló que su grado de seguimiento ha pasado del 81% de junio al actual 58%, por lo que admitió que “está afectando de una manera negativa a los ciudadanos” y “de una manera muy especial a las autoescuelas”, a las que está ocasionando “un perjuicio muy importante”.

Subrayó que desde el pasado mes de junio “no se ha suspendido ningún examen teórico” y se han realizado alrededor de 382.000, además de 333.000 pruebas prácticas, de manera en que recalcó que no ha supuesto “una paralización de los exámenes prácticos”, a pesar de que se han aplazado 166.783 entre el 2 de junio y ayer miércoles.

Por otro lado, Serrano aseveró que la DGT “no ha tenido nunca ni ha tenido autorización” para la subida del sueldo de los examinadores de tráfico, algo que compete al Ministerio de Hacienda y Función Pública, al que ha trasladado las demandas tanto de este colectivo como de otros ocho que trabajan en Tráfico, ante lo cual ha recibido una respuesta negativa.

Serrano repasó las actuaciones que está llevando a cabo la DGT en convocatorias de cursos para ampliar la plantilla de examinadores de tráfico, de manera que a finales de noviembre habrá 22 nuevos profesionales, en enero de 2018 habrá un 100 procedentes del Ministerio de Defensa y en junio otros 70 examinadores por plazas de acceso libre. “En julio tendremos un saldo neto positivo de unos 100 examinadores más, descontados los que se van a jubilar”, sentenció.

Recordó que a comienzos del próximo año se abrirá la convocatoria para que 435 examinadores pasen del grupo C2 al C1, lo que supone mejoras retributivas, y concluyó: “Modestamente, he intentado hacer todo lo que estaba en mi mano y era competencia de la DGT. Exigirle a la DGT aquello que no tiene no es una postura viable”.

OPOSICIÓN

Por otro lado, portavoces de la oposición pidieron a Serrano que resuelva el conflicto con los examinadores de tráfico para evitar perjucios a los ciudadanos y las autoescuelas.

“Si no quiere, no sabe o no puede, que venga alguien que quiera, pueda o sepa”, comentó el portavoz del PSOE, Pablo Bellido, quien indicó que la huelga está provocando “enormes pérdidas” a las autoescuelas e inconvenientes a los ciudadanos.

Jorge Luis Bail, de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, dijo que el Defensor del Pueblo y una proposición no de ley aprobada en el Congreso de los Diputados instan al Gobierno a resuelva el contencioso con los examinadores de tráfico y deseó que sea “en los próximos días” porque prevé que haya una mayor demanda para exámenes prácticos en noviembre y en diciembre.

Irene Rivera (Ciudadanos) calificó de “día de la marmota” la huelga de los examinadores de tráfico porque desde su inicio “parece que no ha habido avances” y Mikel Legarda (PNV) destacó que ese conflicto perjudica a pymes, autónomos y ciudadanos.

Por su parte, el portavoz del PP, Óscar Gamazo, afirmó que “nadie del Gobierno ha estado de brazos cruzados” y que “dos no bailan si uno no quiere”, por lo que recalcó que “los únicos responsables de los perjuicios económicos son aquellos que, defendiendo legítimamente sus derechos, están convocando una huelga que saben que no tiene ningún sentido”.

