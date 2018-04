SANIDAD RECOMIENDA REVISAR LOS CRITERIOS MÉDICOS QUE EXCLUYEN A PERSONAS CON VIH DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha recomendado revisar los criterios médicos que excluyen de la Función Pública a las personas con VIH, según el documento técnico ‘Criterios médicos para el acceso a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas’, según informó este viernes la Coordinadora Estatal de VIH y Sida (Cesida).



El documento técnico ‘para la no discriminación y la igualdad de trato hacia las personas con VIH’ recomienda la revisión de algunos criterios o cuadros médicos en los que se ha detectado que las causas de exclusión no están actualizadas.

Por ello, el presidente de Cesida, Ramón Espacio, denunció que a través de estos cuadros médicos se sigue discriminando en el acceso laboral de la Función Pública a estas personas. “Aunque no de manera explícita, al no mencionar el VIH, sí lo hacen de manera implícita, al incluir entre las exclusiones a personas con enfermedades de transmisión sexual, que precisen algún tipo de tratamiento específico y/o de larga duración o enfermedades inmunitarias”, añadió.

En este mismo documento, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad recomienda que el estado serológico de las personas con VIH no sea causa de exclusión, “ya que actualmente en España más del 90% de las personas con VIH están recibiendo tratamiento y de estas más del 90% presentan carga viral indetectable”, añadió Espacio.

Además, apuntó que “sólo aquellas personas que no cumplen o no responden al tratamiento antirretroviral, o que presentan ciertas comorbilidades, pueden presentar una pérdida de funcionalidad y una incapacidad laboral como consecuencia de su estado clínico”, puntualizó.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso