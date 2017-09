EL PSOE RECLAMA MEDIDAS PARA COMBATIR LA SUMISIÓN SEXUAL CON BURUNDANGA

El PSOE ha presentado una proposición no de ley en el Congreso cuyo objetivo es impulsar medidas para combatir los casos de abusos sexuales con burundanga y otras drogas que anulan la voluntad de la víctima, ya que muchas de estas violaciones no quedan registradas.

Reclaman al Gobierno medidas “para concienciar al público, en particular a los segmentos más vulnerables de la sociedad, a los profesionales de la salud y a los organismos de aplicación de la ley, acerca del modus operandi de quienes usan estos medios”, dado el incremento del uso de drogas para cometer ataques a la libertad sexual, denunciaron los socialistas.

“Hay muchas violaciones que no quedan registradas en la estadística, muchas de ellas relacionadas con la sumisión química; un problema que va en aumento, que deja muy poco rastro, y es necesario acometer”, declaró la portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez.

Asimismo, el PSOE sugiere en su iniciativa “valorar la conveniencia de incrementar las penas en el límite inferior para estas conductas, manteniendo el límite máximo actualmente previsto”, por lo que proponen campañas para incentivar que las víctimas busquen asistencia y servicios de análisis “a la mayor brevedad”.

