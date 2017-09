LA ASEAF RECLAMA LA INCLUSIÓN DE LA FAMILIA DE ACOGIDA EN LOS LIBROS ESCOLARES

Google Plus

La Asociación de Familias Solidarias para el Desarrollo (Aseaf) ha reclamado la inclusión de la acogida de menores en los libros escolares. Los niños estudian los distintos tipos de hogares que existen en la actualidad, pero la acogida de menores no se refleja como una opción, no aparece en los libros de texto como una forma de familia más.

Los bebés, desde que nacen, necesitan que alguien “les mime, les hable, les sonría y les quiera, en definitiva, sentirse especiales”, señalaron desde Aseaf.

El catedrático en psicología evolutiva de la Universidad de Sevilla y experto en protección infantil, Jesús Palacios, aseguró que “los seres humanos estamos hechos de un material que exige un trato personalizado, de relaciones intensas y afectivas. Buscar familias de acogida no es la solución más fácil, pero sí la mejor”.

En España, 40.000 niños menores de 18 años son tutelados por las Comunidades Autónomas y más de 15.000 -un 40%- viven en residencias. En estos centros, los niños son atendidos convenientemente y son satisfechas sus necesidades básicas, pero nadie duda de que la parte afectiva donde mejor se desarrolla es en un hogar, en una familia.

Jesús Palacios concluyó asegurando que “nuestro país es uno de los más solidarios: hay muchas familias dispuestas a acoger a un menor desamparado, pero hay que buscarlas, apoyarlas y hacer que el acogimiento sea una experiencia satisfactoria para todos”.

