EL PSOE RECLAMA AL GOBIERNO UN NUEVO PLAN DIRECTOR DE COOPERACIÓN

El Grupo Parlamentario Socialista registró este lunes en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que le insta a elaborar un nuevo Plan Director de la Cooperación Española en el primer semestre de este año, ya que el que estaba vigente finalizó en 2016.

En su iniciativa, los socialistas piden que ese plan se realice en “estrecha colaboración con las organizaciones y sectores clave en política de cooperación, recogiendo sus sugerencias, reivindicaciones y propuestas” y “con las aportaciones de los grupos políticos en el seno de la Comisión de Cooperación Internacional para el desarrollo del Congreso de os Diputados”.

El portavoz socialista de Cooperación al Desarrollo, David Serrada, defendió que “el Plan Director es la principal herramienta para planificar y desarrollar las políticas de cooperación” en España. Se trata de un documento con una vigencia de cuatro años que, según añadió, “establece los objetivos, prioridades y líneas básicas de la política de cooperación durante ese periodo, además de señalar los recursos presupuestarios con los que deberá contarse”.

“El hecho de no contar con un Plan Director que determine cómo será la estrategia de cooperación de nuestro país y los recursos que se destinarán para su desarrollo durante los próximo años es un indicador muy elocuente del escaso interés que suscita la cooperación para el desarrollo en el Gobierno de España”, opinó.

Serrada manifestó que “España ha sido uno de los países europeos que más ha sufrido la crisis económica, lo que ha dejado una mayor desigualdad y recortes en la sociedad”, y añadió que la cooperación al desarrollo “ha sido víctima de un repliegue claro hacia las políticas nacionales hacia las prioridades nacionales”.

“Abandonar y reducir la política de cooperación a lo residual con la exclusa de la crisis es síntoma de una mala concepción de la política exterior española (sin política de cooperación es complejo tener peso en el mundo global), y, por supuesto, sin una importante apuesta presupuestaria no se pueden desarrollar proyectos ni contar con un sector fuerte, tanto en lo que se refiere a la ayuda gubernamental como a la no gubernamental”, concluyó.

