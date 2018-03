COFARES RECLAMA QUE LAS FARMACIAS DISPENSEN MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS

Google Plus

El presidente del Grupo Cofares, Eduardo Pastor, ha señalado que los pacientes deben tener acceso a los nuevos medicamentos biológicos a través de las oficinas de farmacia, y no solo a través de los hospitales.



Pastor hizo estas declaraciones en una entrevista con Servimedia, en la que el presidente de Cofares afirmó que “el medicamento biológico tendrá que dispensarse en la farmacia, como un acto de facilitación a la sociedad, para que –el paciente– no tenga que desplazarse a un hospital” para medicarse con él.

Además, Pastor subrayó que “el medicamento biológico tendrá que estar mucho más accesible” de lo que está actualmente a través del “servicio hospitalario” y destacó que “para eso está precisamente el servicio farmacéutico que tenemos en España, donde 22.500 oficinas de farmacia dan servicio a todo el territorio nacional”.

Por último, indicó que la comercialización de medicamentos no “debe salir de la farmacia”, la cual recordó que es “el espacio sociosanitario más cercano y accesible” a los pacientes.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso