MAÑANA SE CELEBRA ‘ARTE PARA VIVIR’, EL RECITAL POÉTICO DE LA ARTISTA POLIFACÉTICA ANA BENEGAS

Mañana, lunes, se celebrará en el Museo Tiflológico de la ONCE de Madrid ‘Arte para vivir’, el recital poético de la artista polifacética Ana Benegas Haddad en el que también participarán las escritoras y poetisas Asunción Caballero, María del Carmen Aranda y Pilar Baumester, en un hermanamiento de Escultura, Poesía y Música.



Ana Benegas Haddad, nacida en San Sebastián en 1958, y afincada en Madrid, une a su faceta de escultora las de psicóloga, poetisa, cantautora, articulista y comunicadora, que la convierten en una artista polifacética.

Compone canciones desde pequeña, obteniendo premios en concursos intercolegiales, como artista novel en su juventud y premio por el Ministerio de Cultura a la mejor letra y calidad de textos de Canción de Autor, por la calidad de sus letras y enriquecedoras composiciones.

Actualmente, Ana Benegas Haddad expone parte de sus esculturas en el Museo Tiflológico de la ONCE, donde muestra, hasta el 17 de marzo, una selección de su obra. Benegas es creadora, artista, social y humanista con una destacada proyección multidisciplinar y vanguardista en el terreno artístico.



