LA PDLI RECHAZA LA PROPUESTA DE MOIX DE SANCIONAR A LOS MEDIOS QUE PUBLICAN FILTRACIONES

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha considerado "muy grave, e incluso inconstitucional", la propuesta del fiscal jefe de Anticorrupción de sancionar a los medios que publiquen filtraciones.

La PDLI recuerda en un comunicado que "es una obligación de los medios cumplir con el derecho a la información de los ciudadanos y que, tal como el Tribunal Constitucional ha venido estableciendo reiteradamente, los únicos límites son la veracidad de la noticia y su relevancia e interés público".

"Teniendo en cuenta esta doctrina, las filtraciones que los medios han venido publicando merecen no solo no deben ser perseguidas o sancionadas, sino ser objeto de toda la protección posible", añade la plataforma.

A su juicio, no se puede olvidar que las principales informaciones periodísticas de los últimos años provienen precisamente de filtraciones y "de hecho, así lo han reconocido, por ejemplo, los recientes Premios Pulitzer al galardonar la investigación internacional de los ‘Panamá Papers’, cuyo origen fue la filtración de miles de documentos".

Además, teniendo en cuenta el papel de las filtraciones en la lucha contra la corrupción al sacar a la luz asuntos como fraudes fiscales o irregularidades de las Administraciones, "desde la PDLI no podemos de dejar de señalar lo sorprendente que resulta que justo sea el fiscal jefe de Anticorrupción quien lance esta propuesta".

La PDLI manifiestan su alarma ante unas declaraciones que consideran "no solo sin base jurídica, sino contrarias a los estándares internacionales sobre derechos y obligaciones de los periodistas".

