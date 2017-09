LA APM RECHAZA EL ATAQUE DEL SUP DE NAVARRA A LA PERIODISTA CRISTINA FALLARÁS

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) mostró hoy su rechazo al ataque del Sindicato Unificado de Policía (SUP) de Navarra a la periodista Cristina Fallarás, manifestado en un tuit en el que acusaban a la periodista de "callar" ante la organización terrorista ETA.

El tuit fue difundido el pasado lunes después de la participación de Fallarás en el debate político de 'Las mañanas de Cuatro', en el que se abordó la aparición de pintadas (“aún hay sitio para más”) en el monumento que recuerda en la sierra de Urbasa a los fusilados en 1936 durante la sublevación franquista contra la República.

En su mensaje en Twitter, el SUP de Navarra decía: “En @mananascuatro y @LaFallaras las pintadas de fascistas son condenables, pero las que vemos todos los días son otras. Ante ETA callan”.

"El ataque del SUP a Cristina Fallarás vulnera de una manera muy grave los derechos constitucionales a las libertades de expresión y de información", afirma en un comunicado la entidad que preside Victoria Prego.

A juicio de la APM, los mensajes "tratan de coartar el libre ejercicio del periodismo, pilar imprescindible de nuestra democracia".

La APM manifiesta su solidaridad con Fallarás e insta a los responsables del SUP a que retiren todos los mensajes intimidatorios que su filial de Navarra viene difundiendo específicamente contra la periodista.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso