LA ONU RECHAZA QUE LIBERAR RAQQA DEL DAESH SEA A COSTA DE LA VIDA DE CIVILES ATRAPADOS

- Unos 20.000 civiles están sitiados o intentan huir de esa ciudad del norte de Siria. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, subrayó este jueves que la batalla para recuperar Al Raqqa y Deir ez-Zor (Siria) de manos del Daesh (grupo terrorista autodenominado Estado Islámico) no debe llevarse a cabo “a toda costa” y a expensas de la vida de miles de civiles atrapados y sitiados en esas áreas.

El pasado 6 de junio, efectivos de las Fuerzas Democráticas Sirias y de la coalición internacional liderada por Estados Unidos lanzaron la última fase de su operación para recuperar Raqqa, ‘capital’ y principal bastión del Daesh. A mediados de julio, fuerzas sirias apoyadas por Rusia comenzaron a lanzar ataques aéreos en pueblos y campamentos para personas desplazadas al sur de la ciudad. Cientos de civiles han perdido la vida o han resultado heridos en ataques de todas las partes desde que se iniciaron estas nuevas ofensivas.

Zeid indicó en un comunicado que “seguramente” el propósito de derrotar al Daesh sea “proteger y asistir a civiles que han estado sufriendo bajo su régimen asesino”, pero se mostró “profundamente preocupado” de que los civiles estén pagando “un precio inaceptable” y las fuerzas involucradas en la lucha contra el Estado Islámico estén “perdiendo de vista” el objetivo final de la batalla.

El máximo responsable de derechos humanos de la ONU lamentó “el número extremadamente elevado de informes de víctimas civiles de este mes y la intensidad de los ataques aéreos en Raqqa”, junto con el uso de civiles como escudos humanos por parte del Daesh.

HUIDA DE CIVILES

La coalición realizó 1.094 ataques aéreos en y cerca de Raqqa entre el 1 y el 29 de agosto, por 654 en julio, mes en que acometió 885 ofensivas desde el aire en toda Siria. Además, la fuerza aérea rusa, que se mueve separadamente de la coalición, ha informado de que operó 990 vuelos de combate en Siria del 1 al 21 de agosto y que había llevado a cabo 2.518 ataques aéreos.

Los ataques aéreos y terrestres en Raqqa han causado un gran número de bajas civiles. Aunque es difícil obtener un panorama completo, la oficina dirigida por Zeid ha logrado verificar seis incidentes desde el pasdado 1 de agosto, en cada uno de los cuales murieron más de 20 civiles, para sumar un total de 151 civiles fallecidos.

"Me preocupa mucho que, en el curso de las hostilidades, las fuerzas atacantes no respeten los principios de precaución, distinción y proporcionalidad del derecho internacional humanitario", dijo Zeid, que añadió que los combatientes del Daesh “continúan impidiendo que los civiles huyan de la zona, aunque algunos logran salir después de pagar grandes cantidades de dinero a los contrabandistas”, algunos de los cuales fueron ejecutados públicamente.

Zeid recalcó que, mientras se suceden los bombardeos en Raqqa, “unos 20.000 civiles están atrapados o arriesgan sus vidas para huir y terminan confinados en campamentos improvisados en áreas controladas por las fuerzas democráticas sirias en condiciones horrendas hasta que se terminan los procedimientos de seugirdad, sin ninguna supervisión sobre cómo son tratados y protegidos”.

"PRÓXIMA GRAN BATALLA"

El Alto Comisionado hizo un llamamiento a todos los que tengan influencia o participación en el conflicto para facilitar la salida rápida y segura de los civiles que desean abandonar Raqqa y para garantizar la protección de los que permanecen en esa ciudad del norte de Siria.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU también ha recibido información de que el Daesh recluta a la fuerza a civiles en Deir ez-Zor (este de Siria), niños incluidos. Zeid indicó que, una vez liberada Raqqa del Estado Islámico, la “próxima gran batalla” se centrará en Deir ez-Zor.

"Hago un llamamiento a todas las partes implicadas en el conflicto en Siria para que respeten plenamente sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y protejan a la población civil y los bienes de carácter civil. Las personas que se sospecha que han cometido violaciones graves del derecho internacional deben ser investigadas con prontitud y, si es necesario, procesadas de conformidad con las normas internacionales", concluyó.

