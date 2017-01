EL SENADO RECHAZA UNA INICIATIVA PARA DEBATIR SOBRE LA CONVENIENCIA DE LOS DEBERES

Google Plus

La Comisión de Educación del Senado rechazó este martes una moción que pedía al Gobierno abrir un debate con la comunidad educativa sobre la conveniencia de los deberes y la posibilidad de consensuar un plan para racionalizar estas tareas, por 16 votos en contra, 11 a favor y una abstención. El Congreso de los Diputados sí aceptó una proposición de ley del PSOE en este mismo sentido.

La iniciativa del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea contó con el respaldo del PSOE y de Esquerra Republicana. En contra se pronunciaron los senadores del PP, PNV y el PDECat.

En su intervención, la senadora de Unidos Podemos Vicenta Jiménez señaló que la propuesta no pretendía limitarse “a deberes sí o deberes no”, sino que intentaba "abrir el debate sobre su conveniencia pedagógica, teniendo en cuenta además la edad y los distintos niveles educativos”. “Si aceptamos esto, también querríamos debatir sobre la cantidad y tiempo adecuados y sobre otras posiblidades de aprendizaje en el aula”.

Pidió tratar el tema en una Conferencia Sectorial entre Gobierno y comunidades autónomas y aseguró que en España los escolares dedican más de 6 horas semanales a estas tareas.

”Sabemos que quienes defienden los deberes argumentan que fomentan la autonomía del alumno y que le ayudan a adquirir hábitos de estudio”, mientras que sus detractores aducen “que generan desigualdad para los hijos de familias de menor nivel socioeducativo y que empujan a los niños a jornadas de hasta 60 horas de trabajo a la semana, además de interferir en su tiempo de ocio y en las relaciones familiares”, dijo.

España es el quinto país de la OCDE que más horas dedica a estas tareas “con escasos resultados”, indicó Jiménez, que rechazó una enmienda del PDECat para dejar esta decisión en manos de los centros.

Por su parte, la senadora del PNV María Eugenia Iparragirre criticó precisamente que se intente obviar la autonomía de los centros y declaró que “en el momento actual lo que tenemos que hacer es empoderar al profesorado”, cosa que no se conseguirá si el debate sobre los deberes se abre a toda la comunidad educativa (padres, sindicatos, expertos…).

En esta misma línea abundó la senadora popular María José Martín, quien pidió “respeto” para la autonomía de los centros y para el profesorado.

A su juicio, el tema de los deberes se abordará de todos modos en el futuro pacto de Estado por la educación y se preguntó si “no será que estamos sobrecargando a nuestros hijos con demasiadas actividades”.

MÁS PROPUESTAS

La Cámara Alta también rechazó otra moción de Unidos Podemos para pedir al Gobierno que se garantice el derecho de las familias a escolarizar a sus hijos en la escuela pública, que debe ser "laica y no aconfesional, gratuita y de calidad".

En la defensa de esta iniciativa, la senadora de Podemos Pilar Lima criticó que en los últimos años se haya "recortado" dinero a los centros públicos para "privilegiar" a la concertada y que, además, se financien colegios que separan a niños y niñas. PP, Ciudadanos y PNV se mostraron contrarios a esta moción y recordaron que la Constitución recoge el derecho de la libertad de elección de centro.

Por último, tampoco fue aprobada una moción del PDECat relativa al traspaso urgente a la Generalitat de Cataluña para pleno ejercicio de las competencias en gestión de las becas universitarias con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

El senador de esta formación Joan Bagué aseguró que el Estado tiene una deuda de cerca de 80 millones de euros por estas ayudas con Cataluña y resaltó las sentencias del Tribunal Constitucional que avalan la competencia de Cataluña y que también se recoge en el Estatuto catalán.

