SE REAVIVA EL INCENDIO DE CANARIAS

- Localizan el cadaver de una mujer. Agentes de la Guardia Civil l y de la Policía Autonómica Canaria han localizado el cadaver de una mujer a unos 600 metros de la vivienda de la vecina de San Mateo que estaba desaparecida, zona sur de la cumbre, y un centenar de efectivos continúan trabajando, según informó este viernes la delegada del Gobierno, Mercedes Roldós, quien también confirmó que el incendio se había reactivado en el sector 4 de Llanos de la Pez (Tejeda), afectando a quinientos metros de pinar y matorral.

En las labores de extinción por tierra participan 100 efectivos de distintas administraciones. Las condiciones meteorológicas no han favorecido la intervención de los medios aéreos, aunque helicópteros del GES sí han podido realizar alguna descarga en los focos activos, según informó el Gobierno canario.

En cuanto a servicios básicos, se han restaurado 6 de las 8 subestaciones eléctricas y se continúa trabajando en reponer las líneas de telefonía fija y móvil afectadas.

Durante la noche y la mañana se han llevado a cabo inspecciones por tierra, ya que no ha sido posible realizar el vuelo de reconocimiento programado. Todas las carreteras ya se encuentran abiertas al tráfico, aunque hay zonas con accesos restringidos y se pide prudencia para no transitar por esas vías si no es necesario. Además, se recomienda no adentrarse por zonas quemadas.





