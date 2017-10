SOS RACISMO DENUNCIA “MÚLTIPLES Y GRAVES AGRESIONES” EN EL CIE DE ALUCHE

SOS Racismo denunció hoy que en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche (Madrid) se han registrado en los últimos días “múltiples y graves agresiones” a internos.

El pasado sábado 30 de septiembre, cerca de 50 personas se escaparon del centro, y esto, según SOS Racismo, dio lugar a una sucesión de malos tratos tanto hacia las personas que participaron de la fuga como hacia las que no lo hicieron.

Un joven ha contado a la organización que cuando terminó la cena y se dirigía a su celda, fue interceptado por dos agentes de la Policía Nacional, que le empujaron y propinaron una "brutal patada" en el pecho. El joven vomitó sangre posteriormente, lo que implicó que tuviese que acudir al servicio médico.

Otras dos personas se escaparon al ver la puerta abierta y fueron halladas por varios agentes de la Policía Nacional en las inmediaciones del CIE. Entonces, explican que no opusieron resistencia y se colocaron las manos en la cabeza. Según refieren, fueron esposados y golpeados durante varios minutos. Una de ellas llegó a perder el conocimiento. Actualmente tienen el cuerpo cubierto de hematomas, como las activistas de SOS Racismo han podido comprobar.

El domingo 1 de octubre, mientras se formaba la fila del comedor, un joven que no participó en la fuga esperaba su turno. Según informa, un agente de policía le conminó para que se pusiese en la fila y le cerró la puerta en la que estaba apoyado, aplastando su mano. Las demás personas presentes gritaron para que abriesen la puerta al ver que se le había pillado y sangraba. El joven cuenta que fue obligado a permanecer en el comedor hasta que finalizó el turno a pesar de que la mano le sangraba. Posteriormente fue trasladado al servicio médico del CIE y al hospital, donde recibió tratamiento y una sutura.

Siempre según SOS Racismo, el lunes 2 de octubre, a las 23.30 horas, después de que se realizase el recuento de la noche, las personas que están ubicadas en el módulo de la primera planta afirman haber recibido golpes indiscriminados e insultos por parte de los agentes de la Policía Nacional.

Esto lo explican en una carta firmada por cerca de 40 personas y dirigida al juez de Control del CIE, en la que denuncian: “Todos los días, nada más levantarnos, recibimos tratos racistas, empujones, insultos, amenazas (…) Qué pasa con nuestro respeto, nuestros derechos y nuestra dignidad”.

Además expresan en estos términos lo que supone el encierro en el CIE: “Tenemos nuestras familias sufriendo afuera, hay personas a las que deportan y no tienen nada de familia ni nada de dinero en su país o incluso llevan toda su vida en España y los quieren deportar. Esto, señor juez, es un infierno”.

SOS Racismo asegura en un comunicado que con el apoyo de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura y de la Asociación Libre de Abogados ha iniciado los trámites para denunciar estos hechos.

La ONG expresa su “preocupación por estos hechos tan graves" y solicita la apertura de una investigación.

