SOS RACISMO PIDE A COMPETENCIA QUE ACTÚE CONTRA COMENTARIOS RACISTAS EN TELEVISIÓN

SOS Racismo pidió hoy a la Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que actúe contra contenidos que "normalizan el racismo", como los que, a su juicio, se han emitido recientemente en el concurso de Telecinco 'Gran Hermano Revolution'.

SOS Racismo presentó este lunes una queja ante el Departamento de Responsabilidad y Gobierno Corporativo de la cadena de televisión por "los comentarios de carácter racista que se dirigieron al participante Javier Eneme" en la gala del pasado viernes 20 de octubre.

En la entrevista posterior a la expulsión de Eneme, el programa emitió un vídeo recopilatorio en el que otros concursantes hicieron al concursante dos bromas racistas (que el programa tiene cámaras infrarrojas para poder verle por la noche y que él es la ”oveja negra” de la casa). En el vídeo se puede ver cómo él les reprochó los comentarios y les dijo que no toleraría bromas racistas. Ellos, junto con otros concursantes, reaccionaron a la defensiva, quejándose por haber sido tachados de racistas.

Aunque el presentador, Jorge Javier Vázquez, dijo que Javier tenía todo el derecho a decirles que no le gustaron las bromas, SOS Racismo sostiene que el desarrollo del espacio "deja la perspectiva de que Javier ha sido quien ha obrado incorrectamente por denunciar esos comentarios y no los otros participantes por hacerlos".

"La falta de reacción por parte del programa, que a pesar de tener en conocimiento todo lo sucedido incluso publicando un vídeo recopilatorio de los hechos denunciados por el concursante Javier Eneme, no toma acciones de ningún tipo contra los participantes acusados de racismo", señala la nota de SOS Racismo.

La organización solicita tanto al programa 'Gran Hermano Revolution' como a Telecinco y Mediaset que, en virtud de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, que establece como falta muy grave “la emisión de contenidos que de forma manifiesta fomenten el odio, el desprecio o la discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social”, condenen durante la emisión de una de las galas los comentarios racistas recogidos durante la estancia de Javier Eneme, condena a la que cree que también deberían sumarse los concursantes denunciados.

