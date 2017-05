EL QUINTO ANIVERSARIO DE NAVARRA TELEVISIÓN, PROTAGONISTA DEL CUPÓN DE LA ONCE DEL 15 DE MAYO

El quinto aniversario de Navarra Televisión protagonizará el cupón de la ONCE del próximo lunes, 15 de mayo, de forma que cinco millones y medio de cupones difundirán esta celebración y la labor informativa y de entretenimiento de esta televisión.

El cupón fue presentado en un acto que contó con la presencia del delegado territorial de la ONCE en la Comunidad Foral de Navarra, Jesús Buitrago, y el director de Navarra Televisión, Roberto Cámara Moreno.

Navarra Televisión, en sus dos canales, apuesta por la información y por programas de producción propia, con el objetivo de atender a un público formado por personas de edades muy variadas. Además, de por una información plural y cercana a las localidades que forman la Comunidad Foral.

Esta televisión nace de la fusión de Canal 6 Navarra y Popular TV y es Promecal la empresa que la gestiona. La actualidad informativa es la columna vertebral de Navarra Televisión, con tres ediciones diarias de informativos en directo y espacios para el debate, el análisis, los reportajes y las entrevistas a protagonistas de la actualidad navarra. Además, cuenta con magacines de entretenimiento y programas temáticos.

Entre los programas de Navarra Televisión, destacan 'Zona Mixta', dedicado al deporte navarro; 'Cara a Cara', programa de entrevistas; ‘Tiramillas’, que muestra una forma diferente de ver Navarra; ‘La Muga’, un magazine nocturno de información y entretenimiento y ‘Navarra en abierto’, dedicado al debate de temas de actualidad.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE ('www.juegosonce.es'), y establecimientos colaboradores autorizados.

