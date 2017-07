Puigdemont responde: Junqueras sigue siendo el encargado del 1-O

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha comparecido este miércoles ante el Parlament de Cataluña para dar respuesta a dos cuestiones esenciales: su vicepresidente Oriol Junqueras sigue siendo el principal encargado del referéndum del 1-O; y además que no descarta introducir nuevos cambios de consellers, aunque no de forma inminente, después de la salida de Jordi Baiget.

El diario ‘El País’ ha publicado hoy que el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, se habría negado a coordinar el referéndum ante la negativa de Puigdemont a aceptar sus demandas. El dirigente de Esquerra Republicana habría exigido, entre otras cosas, que todos los consejeros del gobierno catalán compartieran la misma responsabilidad futura ante las consecuencias que podría traer la consulta del próximo primero de octubre.

Este habría sido, según la información de ‘El País’, el principal escollo para el acuerdo, ya que algunos miembros del PDeCAT se habrían negado a comprometer su patrimonio tras el referéndum.

Esta misma mañana, en la misma sesión parlamentaria, Junqueras ha defendido que todo el Govern tiene el mismo grado de compromiso a la hora de organizar el referéndum del 1 de octubre, por lo que rechaza que él sea el único exponente de este proyecto: "No tengo ninguna vocación de ser 'santo proceso'".

Ciudadanos le ha advertido de que organizar el referéndum puede suponer que algunos miembros del gobierno se jueguen el patrimonio; ante esto el vicepresidente ha respondido que apuesta por la votación bajo cualquier circunstancia: "Somos republicanos, no patrimonialistas".

El presidente ha recordado que en el debate sobre su cuestión de confianza, en septiembre de 2016, ya dijo que el encargado era el vicepresidente, Oriol Junqueras, y esto no ha cambiado: "Claro que Junqueras tiene este encargo, y claro que lo está haciendo".

Así, a poco menos de tres meses del anunciado referéndum, la responsabilidad de la votación se mantiene en Junqueras, y Puigdemont encara el tramo decisivo con todos los consellers con los que empezó la legislatura menos uno: Jordi Baiget.

Este debate se enmarca en los rumores que apuntaban a que Puigdemont tenía previsto nombrar a un conseller del 'referéndum' para que concentrara toda la operativa de la votación. Este miércoles el presidente catalán ha explicado que no está en sus planes. Aun así, es de sobra conocido que el nombre no sería tan claro porque el gobierno catalán sigue centrado en evitar impugnaciones y continuar sorteando las leyes que impiden el 1-O.





El cese de Baiget, “una pérdida de confianza”

Puigdemont ha dado explicaciones también por el cese del exconseller de Empresa y Conocimiento de la Generalitat Jordi Baiget. Esta caída en el gobierno catalán se produjo la semana pasada tras expresar en público sus dudas de que sea viable celebrar un referéndum ante el rechazo frontal del Estado.

El presidente ha defendido que destituir a Baiget entra dentro de sus potestades: "El presidente tiene el derecho de nombrar y cesar a los miembros del Govern", ha recordado, y ha vinculado su decisión a “una pérdida de confianza”.

La destitución abonó el debate sobre si existían otros consellers que tenían las mismas dudas sobre el referéndum y que, por lo tanto, también tenían posibilidades de salir del Govern. Puigdemont no ha descartado nuevos cambios, aunque no de forma inminente y no ha dado más pistas al respecto.

"Lo volveré a hacer en el futuro en la legislatura actual si fuera necesario, que no lo es ahora mismo", ha zanjado Puigdemont, que ha pedido desdramatizar que se remodele el Govern en plena legislatura, ya que es algo que se ha hecho en otras ocasiones y con gobiernos de todos los colores.