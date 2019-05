Puigdemont prevé coger el acta de eurodiputado si es elegido pero no aclara si vendrá a España

El cabeza de lista de JxCat a las elecciones europeas, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha explicado este lunes que su intención es coger el acta de eurodiputado si es elegido el 26 de mayo, con lo que deberá dejar su escaño en el Parlament, por lo que no tiene "interés" a ser candidato en unas eventuales catalanas. Puigdemont no ha aclarado si vendrá a España a recoger el acta y se ha limitado a preguntar si el Estado respetará "las reglas del juego".

En rueda de prensa en la Can, ha asegurado que siempre ha defendido la restitución del Govern del 1-O pero que no depende de él porque el Estado hizo "inviable" su investidura, y como diputado suspendido considera que no le pueden paralizar y debe seguir defendiendo de manera activa los intereses de Catalunya.

Según Puigdemont, su paso por el Parlament Europeo no será una estación de enlace con la cámara catalana: "No tengo interés en ser candidato a unas elecciones al Parlament. Me gustaría recuperar la normalidad, pero mientras estemos en el exilio tenemos que hacer el trabajo que dijimos. No fui al exilio para estar encerrado en casa".

Al preguntásele si volverá a España si es eurodiputado, ha opinado que la elección hará que tenga una inmunidad que le habilitaría para completar los trámites que recoge la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg): "¿Esto será posible? ¿El Estado respetará las reglas de juego de la UE? La pregunta debe formularse a las autoridades españolas".

En caso de lograr representación en la UE, Puigdemont ha explicado que se integrarán en un grupo que defienda el derecho a la autodeterminación y el respeto a los derechos humanos, "y esto excluye algunos grupos, como el grupo liberal, que claramente se ha mostrado hostil a la autodeterminación, y abre la puerta a otros" como la Alianza Libre Europea (ALE), donde está ERC.





"LEGISLATURA LARGA"

Sobre cómo puede afectar el ciclo electoral a las relaciones entre JxCat y ERC en el seno del Govern, Puigdemont ha asegurado que el Ejecutivo catalán ha demostrado una "resiliencia extraordinaria" ante los que, a su juicio, le vaticinaban poca vida y quieren que se convoquen elecciones anticipadas en Catalunya.

Es más, considera que haya una coordinación eficaz entre los consellers de ambas formaciones y "ganas leales de soportar y superar los augurios que caen desde el primer día sobre el Govern", al que desea una larga vida, y ha pedido a las formaciones que quieren que haya estabilidad en España que ayuden a que pase lo mismo en Cataluña.





SOBRE ICETA

En relación al sentido del voto de JxCat sobre la designación del líder del PSC, Miquel Iceta, como senador, ha asegurado que no está en cuestión que los socialistas puedan tener un senador, pero cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se precipitó a anunciado la elección de alguien "que no ha sido designado ni senador, una decisión que depende del Parlament, una cámara soberana".

Tras apuntar que él no podrá votar a Iceta al estar suspendido como diputado en el Parlament, ha recordado que la última vez que el Senado interfirió en la vida de Catalunya fue para aplicar el artículo 155 de la Constitución y que le hubiera gustado ver "otro Iceta en este año y medio, y escuchar qué agenda tiene Sánchez para Catalunya".

Además de concretar que los socialistas no se han puesto en contacto con él durante este año y medio, ni directa ni indirectamente, ha considerado que aún están a tiempo de un cambio de actitud y de llevar a cabo gestos que demuestren "empatía hacia los que sufren así como comprensión con los que piensan diferentes y con las minorías perseguidas".

Se trata de una cuestión humana, de cortesía y de reconocimiento hacia lo que representa otro, ha añadido Puigdemont, tras acusar a Iceta de haber hecho "mofa de la situación" y de no haber sido sensible con los familiares de presos con los que ha compartido mucho tiempo en el Parlament.

También le ha reprochado no haber ayudado a destensar la cuerda en el PSOE sobre la aplicación del 155 y de sumarse "de forma entusiasta en la pila del tripartito del 155, de actuar al lado de PP y Cs y de participar en manifestaciones con gente de Vox".

"No es que empecemos ahora, hace tiempo que empezamos a ver las consecuencias de la represión. Estábamos sentados en la mesa de diálogo, y en su momento votamos a Sánchez. ¿Eso fue un inicio o no?", ha preguntado Puigdemont, destacando que lo que le interesará escuchar del presidente del Gobierno es que dirá al día siguiente de las elecciones y no lo que dice en campaña.