Puig no ve problema en que Iglesias esté en el Gobierno pero aclara: ‘Los ciudadanos no lo han decidido’

El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado hoy que él no tendría ningún problema en que Pablo Iglesias estuviera en el Consejo de Ministros si eso lo deciden los ciudadanos, pero ha precisado que éstos no lo han decidido. Así lo ha afirmado el jefe del Ejecutivo valenciano durante un Desayuno Informativo de Europa Press, al que han asistido las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, Trabajo, Magdalena Valerio y la de Justicia, Dolores Delgado, además de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona y el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver.

Durante su discurso, Ximo Puig ha apostado por lograr una investidura cuanto antes, dejando claro que "acordar no es mostrar debilidad" en referencia a la posición que están manteniendo PP y Cs de no facilitar la investidura de Pedro Sánchez, recoge Europa Press. Además, el presidente valenciano ha afirmado que él no tendría ningún problema en que el líder 'morado' se sentara en el Consejo de Ministros si los ciudadanos lo hubieran decidido.

“La aritmética es la aritmética”, ha recalcado recordando que “aquí” un gobierno de PSOE-Podemos “no tiene mayoría absoluta, es pura aritmética, hay que buscar algo diferente”.