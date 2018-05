¿Puede Rajoy impedir el Govern de Quim Torra?

Cataluña ha desembocado en un nuevo limbo judicial. El objetivo para que se levantara el artículo 155 era que se formara un nuevo Govern en la Generalitat de Cataluña. Una vez tuviera plenas facultades, el Ejecutivo de Rajoy perdería su capacidad de control.

El nuevo president, Quim Torra, nombró consellers y creó una nueva estructura para su gobierno el pasado domingo, pero esa lista incluía nombres de dirigentes en prisión o fugados. Desde Madrid consideran que no es posible por lo que han decidido no hacer efectivo ese nombramiento y no publicar el decreto

Pero, ¿está o no dentro de la legalidad la propuesta de Torra?

“Legal es, de lo que hay dudas es de si podrán tomar o no posesión. Pero no hay una condena sobre ellos” afirma el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, Ignacio García de Vitoria, “lo que es evidente es que no están en condiciones de ejercer el cargo”.

El nuevo president designó cuatro consellerías a nombres del independentismo catalán que no están ahora mismo en Cataluña. Dos de ellos están en prisión, Jordi Turull y Josep Rull, que ostentarían las carteras de Presidencia y Territorio, respectivamente. Para Toni Comin y Lluís Puig i Gordi, ambos en el extranjero y huidos, serían las carteras de Salud y Administración Pública.

“El nombramiento no se haría ante el Parlament, pero sí ante el President de la Generalitat. En caso de que no les dejasen salir tendríamos que ver a Torra yendo a prisión, supongo” afirma, casi elucubrando, García de Vitoria, que admite que se trata de circunstancias ya extremas, “estamos casi en una espiral loca”. “El derecho no dice que no puedan ejercer el cargo, pero un conseller tendrá que reunirse, atender llamadas… eso no se puede hacer ni desde prisión ni desde Bélgica” explica, “dudo de si podría crearse un mecanismo de delegación”.

La situación está completamente bloqueada con la decisión de Mariano Rajoy de no publicar el nombramiento. “Torra preveía un escenario complicado y nombró a todo el Govern a la vez. En otras ocasiones, se hace cargo por cargo, según las consellerías” analiza el constitucionalista de la UCM, “como se ha bloqueado, se han paralizado todos los nombramientos, incluso los que sí podrían haber aceptado el cargo”. Con esta decisión, según García de Vitoria, “Rajoy pretende evitar este escenario”.

¿Qué posibilidades hay ahora? “De momento la pelota está en Torra. Tiene que decidir si cambia de nombres o no pero no parece que vaya a hacerlo. Veremos cómo cohabita un president de la Generalitat elegido y una intervención en marcha” reflexiona. En esta ocasión, según el profesor de la Complutense “Rajoy ha asumido sus responsabilidades en virtud del 155 y no ha pasado la pelota al Constitucional”.





Torra visita a los presos en Madrid

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha acudido este lunes a visitar a los dirigentes independentistas encarcelados en Madrid. Torra ha afirmado que tanto Turull como Rull están dispuestos a aceptar el cargo por lo que ha pedido su libertad. "Los consejeros nombrados me piden especialmente que remarque su voluntad de acceder al cargo y que una vez más, pida a Llarena su libertad para que puedan acceder a la toma de posesión el miércoles en Barcelona. Cataluña les está esperando", ha afirmado.





Tras destacar que su primera visita oficial "en nombre del Gobierno de Cataluña" haya sido a la prisión de Estremera, ha asegurado que la visita ha sido "muy emocionante" y en ella se han "compartido largos momentos".

"Lo primero que les he trasladado es toda la fuerza y el coraje que el pueblo de Cataluña me ha ido trasladando y se lo he hecho llegar a ellos, que lo han agradecido muchísimo", ha dicho Torra, quien ha añadido que los visitados "están bien, fuertes" y "deseando que esta judicialización de un tema político se acabe de una vez".

Además, ha insistido este lunes en su oferta de diálogo al Gobierno central: "Esto no puede seguir así, necesitamos solucionar este tema". Lo ha dicho en declaraciones a los medios tras visitar a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y a la exconsellera de la Generalitat Dolors Bassa en la prisión de Alcalá Meco.

Torra ha reivindicado que se ha reunido con "dos mujeres extraordinarias, valientes y con un coraje sensacional", en referencia a Forcadell y Bassa, y ha pedido a la población catalana que no las olviden.