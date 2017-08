Profesoras y futbolistas, los pequeños mantienen sus sueños

Los cambios sociales y del mercado laboral acaecidos en España no han hecho mella en los más pequeños que, año tras año, se mantienen fieles a sus sueños de ser profesoras ellas y futbolistas ellos, aunque la opción de ser "youtuber" se sitúa ya en el cuarto puesto.

Una de cada cinco niñas dice que cuando sea mayor quiere ser profesora, una profesión a la que, por orden de preferencia, le siguen la de médico, veterinaria, peluquera y cantante.

Los niños, después de estrella del balón, quieren ser policía, profesor, "youtuber" o bombero, según revela la encuesta que Adecco hace cada año, desde hace trece, y en la que pregunta ¿Qué quieres ser de mayor? a unos 2.000 niños de entre 4 y 16 años, a quienes también les pide su opinión sobre la actualidad política.

Como novedad, irrumpen las nuevas tecnologías y la opción de ser "youtuber" asciende hasta el cuarto puesto de los empleos más deseados por los niños.

Y año tras año también se mantienen las grandes de diferencias entre niños y niñas.

Así, el 22,5 % de ellos quiere tener una profesión relacionada con fuerzas del orden y seguridad (policía, bombero o guardia civil).

Un porcentaje similar al de lo que optan por el deporte (futbolista, piloto de carreras, tenista o boxeador).

Son muchos menos los que sueñan con ser informático, ingeniero, "youtuber", probador o diseñador de videojuegos, de robots o de viajes de lujo.

Ellas, también en porcentajes cercanos al 20 %, siguen decantándose por la sanidad (médico, enfermera, fisioterapeuta, psicóloga), la educación, o los animales (veterinaria, granjera, cuidadora en el zoo, dueña de una tienda de animales) y por el arte (cantante, actriz o modelo).

Entre las respuestas no faltan la de quien quiere ser espía, policía científica, criminólogo, investigador, bloguero, buscador de tesoros, criador de rapaces, "skater", tatuador o, simplemente, "feliz".

Niños y niñas sí coinciden y parecen tener una cosa clara: No quieren ser políticos (casi el 30 %), la profesión peor valorada.

Tampoco les gusta ser barrendero, forense, limpiador de casas, alcalde, ladrón y, en un caso, "probadora de helados" sería la peor profesión.

A la pregunta de quién le gustaría que fuese su jefe, deportistas y cantantes ganan por goleada, seguidos de conocidos "influencers".

La lista elaborada por los niños la encabeza Leo Messi, y le siguen como "mejores jefes" Cristiano Ronaldo, "ellos mismos", el "youtuber" El Rubius, Sergio Ramos o Zinedine Zidane.

Para las niñas la mejor jefa sería Shakira seguida de "ellas mismas", Cristiano Ronaldo, alguna de las integrantes del grupo musical Sweet California, David Bisbal, Ariana Grande o Enrique Iglesias.

Los trabajos relacionados con redes sociales van ganando peso y ya son muchos quienes quieren ser influencers y emular a sus ídolos, entre los que se encuentran El Rubius, Veggetta777, Danirep, Willyrex o Mónica Tinmu; y blogueras de moda como Dulceida y Paula Gonu.

Algunos van un poco más allá en sus sueños y quieren ser Indiana Jones, Ladybug o Elsa de la película "Frozen".

Que sean pequeños no quiere decir que no sepan cómo están las cosas tal y como demuestra que el 40 % sea consciente de lo difícil que es encontrar trabajo en España.

"El paro es un sitio dónde vas a pedir trabajo y no te lo dan" responde uno de los encuestados cuando explica la situación del mercado laboral en España.

Y en una entrevista de trabajo la mayoría hablaría de sus habilidades, entre las que se encuentran "decir siempre por favor y gracias", "soy muy higiénico", "sé dar volteretas", "no digo palabrotas", "no estafo" o "no me duermo mientras trabajo".

Aunque el contenido de una entrevista de trabajo no parece que lo tengan aún muy claro, el 98 % de ellos es plenamente consciente de que hablar al menos otro idioma es "indispensable" para conseguir un empleo.

Y claro, cuando les han preguntado cuánto dinero quieren ganar al mes las cifras van desde 500 euros, pasan un "un millón" y "lo que el dueño de Zara" y llegan al "infinito".

Una vez jubilados, aunque la mayoría no lo ha decidido, tampoco faltan ideas como "pasar la ITV al coche y cuidar de mis nietos", "ir de Imserso", "ir a una residencia", "ser abuelo", "ir a misa" o "mirar el móvil".

"Ir a Tailandia a pintar cuadros y beber tequila" es la jubilación planeada por una niña de 11 años.

Los niños españoles le piden a los políticos que luchen contra la corrupción política y que "no roben dinero a la gente".

Y entre sus deseos "que nunca más haya cole", "que la comida del comedor sea más rica", "que pongan Disneyland más cerca", "que vengan más veces al año los Reyes Magos", "bajar el precio de los cromos" o "que no se apaguen las farolas por las noches".