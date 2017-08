Primux, vencer a Apple desde San Ciprián de Viñas

San Ciprián de Viñas no suena como Silicon Valley, pero cuidado. La empresa es Primux, 100% gallega. Con su equipo, de sólo 50 persona, han conseguido exportar su trabajo por Europa e incluso a América Latina con más de 1000 puntos de ventas por el mundo.

Dar batalla desde Ourense

¿San Ciprián de Viñas has dicho? Sí, Ourense. La compañía no se achanta y quiere conquistar el mercado tecnológico a golpe de innovación nacional y empeño. ¿Pero desde Galicia? Que sí. Con sede en Tecnópole, el Parque Tecnológico de Galicia, esta empresa comenzó su andadura hace 11 años fabricando cajas de ordenadores y componentes. Tras triunfar con los mp3, decidieron, por qué no, saltar al mundo de las tablets y plantar cara a gigantes como Apple y Samsung.

La jugada fue bien y hasta hoy no han parado de crecer. Con paciencia y buena letra, hasta la fecha han conseguido diseñar una amplia gama Notebooks, smartphones y cámaras que siguen la constante de buenas prestación con un precio competente.

La idea de conquistar este mercado surgió precisamente por la crisis. Daniel Rodríguez, uno de los propulsores del proyecto, nos cuenta cómo. “Con la crisis las empresas de telefonía ya no ofrecían móviles gratis y los de Apple tenían precios inalcanzables. En ese momento, encontramos un hueco para nosotros: smartphones con precio muy competitivo y con buenas características.”

Desde su creación, hoy pueden sacar pecho de sus números. Con buenas perspectivas, el año pasado fueron capaces de colocar a uno de sus portátiles en el top diez de portátiles más vendidos en Amazon, compartiendo lista con marcas de la talla de Asus o HP.

Aplicaciones para invidentes y mayores

La innovación que nace de Tecnópole también tiene hueco para ideas menos comerciales pero de corte social. Una llamada fue el comienzo de la andadura de Primux en la tecnología para invidentes. Según cuenta David, un usuario llamaba a la sede para dejar claro que no existía en el mercado ninguna app que ayudase a poder manejar el móvil a las personas invidentes o con problemas graduales de visión.

Primux tomó nota y poco después lanzaban Blind Launcher, una aplicación que ayuda en el día a día a las personas invidentes. Tras el éxito del nuevo proyecto, también crearon Help Launcher, enfocada en personas mayores.

¿Y todo esto se puede hacer desde Galicia? David no tiene duda de ello y anima a otros jóvenes a seguir el ejemplo, aunque reconoce que es arriesgado. “Claro que es arriesgado, pero animamos a los jóvenes a que lo intenten; sólo arriesgando se tiene éxito, por lo que animamos y apoyamos a todos aquellos jóvenes valientes a que empiecen una nueva aventura".