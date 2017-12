Podemos: el suicidio en Archidona revela situación límite de los inmigrantes

La senadora de Podemos Isabel Mora ha asegurado hoy que el suicidio de uno de los inmigrantes internados en la futura cárcel de Archidona (Málaga) es "una desgracia anunciada" dada la situación "límite" en la que se encuentran.

"No es más que una desgracia anunciada teniendo en cuenta la situación límite a la que se les ha sometido, metidos en una cárcel y tratados de una manera absolutamente inhumana", ha denunciado a través de un audio difundido por la formación morada.

Según Mora, quien visitó recientemente el centro, los inmigrantes allí internados se quejan de falta de comida y, doce días después de su llegada, seguían con la misma ropa -algunos llevaban sandalias- y no habían podido hablar todavía con sus familiares porque no tenían acceso a teléfonos.

"Tenían dificultad para hablar con abogados, no tenían asistencia psicológica pese a su situación desesperada, ni tampoco información sobre qué iba a pasar con ellos, si iban a ser expulsados o no", ha remachado.

Según la senadora de Podemos, se trata de una situación "muy dramática" que debería hacer reflexionar sobre las políticas migratorias que se están aplicando en el Estado español.

"Nuestra legislación no obliga a que haya centros de internamiento, no existe la eficacia, y más de la mitad de los que están internados no pueden ser expulsados, por lo que se les priva de libertad sin sentido ninguno", ha agregado.

Por todo ello, ha reclamado una reforma de las políticas migratorias para que "cumplan con los estándares mínimos de los derechos humanos".

Uno de los inmigrantes internados en la futura cárcel de Archidona se ha suicidado hoy en la celda que ocupaba, según informaron a Efe fuentes policiales, que han explicado que el hombre ha sido encontrado ahorcado en la celda con una sábana.