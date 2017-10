Pequeños cambios para sentirte a gusto con tu cuerpo

La búsqueda del cuerpo perfecto es una batalla perdida. Sobre todo porque el ideal de cuerpo atractivo cambia según sea la persona a la que se pregunte, así como por otros condicionantes de tipo cultural. A lo largo de la historia, la belleza ha tenido muchas formas. Tantas, que realmente se puede decir que es algo subjetivo. Lo mejor es hacer lo posible por sentirnos bien con nuestra apariencia, y aceptar hasta cierto grado determinadas imperfecciones. Al fin y al cabo, esas son las que nos definen y puede que haya quien las encuentre atractivas.

Bajar de peso

Posiblemente sea el cambio más recurrente, aunque también es uno de los más frustrantes. No porque no haya claves para bajar de peso rápido y de forma eficaz, sino porque una vez conseguido ese peso ideal, volvemos a las costumbres que nos llevaron a engordar. Y todo el mundo sabe que no se pueden hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes.

Muévete un poco más

Es decir, que necesitarás hacer ejercicio. El deporte no solo te ayuda a verte mejor porque modela tu cuerpo, sino que libera endorfinas, que mejoran el ánimo y te ayudan a ver de manera más positiva la vida. Por ello las llaman las hormonas de la felicidad. Además, lo mejor de todo es que no tienen que pagar por ellas, ya que es tu propio organismo el que las produce.

Si tienes un gran complejo, puedes recurrir a la cirugía

A veces, el principal problema es un defecto muy visible, que no se corrige de forma natural. En tal caso, no hay nada de malo en plantearse una operación que lo corrija. La cirugía plástica no es algo que nos deba obsesionar, pero tampoco demonizar.

A veces, todo es cuestión de mentalidad

En muchas ocasiones, el problema no está frente al espejo, sino dentro de la cabeza. Determinados trastornos creados durante la infancia pueden ser el motivo por el que alguien no se sienta bien consigo mismo. En https://esferapsicologosmadrid.com señalan que este es posiblemente el tipo de casos más complejos, porque antes de acudir a alguien en busca de ayuda para corregir el problema hace falta reconocerlo. Y ahí es donde radica la complejidad, porque muchas personas no se dejan convencer de que no es tanto que tengan algún defecto en su cuerpo como que sea algo emocional.

A pesar de todo, lograr un cambio en este sentido no es demasiado complicado, siempre y cuando te des cuenta de que lo único que te hace falta es un poco de ayuda.

Si no acabas de sentirte a gusto, pon en práctica alguno de estos consejos y verás cómo mejora. O simplemente rodéate de personas que te consideren un ideal de belleza. A fin de cuentas, no es más que una cuestión de autoestima.