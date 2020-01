Pedro Sánchez supera la investidura

El socialista Pedro Sánchez ha logrado este martes ser investido presidente del Gobierno al superar la votación definitiva en el Pleno del Congreso por sólo dos votos de diferencia, 167 a favor frente a 165 en contra, el margen más estrecho de la España constitucional, según recoge Europa Press.

Por contra, el bloque del 'no' se ha quedado en 165 escaños: los 88 del PP, los 52 de Vox, los 10 de Ciudadanos, los ocho de Junts per Catalunya, los dos de la CUP, los otros dos de Unión del Pueblo Navarro (UPN), uno de Foro Asturias, otro del Partido Regionalista Cántabro (PRC) y uno más Coalición Canaria, cuya diputada Ana Oramas se ha mantenido en el rechazo pese a que su formación había acordado abstenerse.



Se trata del margen más estrecho del sistema democrático surgido de la transición. Hasta ahora, los resultados más ajustados los tuvieron los anteriores presidentes socialistas: José Luis Rodríguez Zapatero en 2008, con 169 apoyos frente a 158 en contra (once votos), y Felipe González 1989, con 167 votos frente a 155 (doce).