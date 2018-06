Pedro Sánchez, nuevo presidente del Gobierno tras triunfar la moción de censura

Hace un año y medio Pedro Sánchez abandonaba su escaño en el Congreso de los Diputados, empujado por su propio partido y las presiones mediáticas que le obligaban a votar a favor de Mariano Rajoy. El 1 de junio de 2018 Pedro Sánchez se ha convertido en el séptimo presidente de la democracia.

El Pleno del Congreso ha aprobado este viernes la moción de censura que puso en marcha el grupo socialista, se trata de la primera moción que ha salido adelante en España y la cuarta que se presenta. Con 180 votos a favor, una abstención 169 en contra, Pedro Sánchez ha alcanzado la presidencia del Gobierno. PP y C’s han sido los únicos grupos parlamentarios que han rechazado la candidatura del secretario general del PSOE.

La Cámara Baja, a pesar de haber vivido una sesión mucho más breve, ha recibido la polémica de una jornada como esta podía esperar. Una polémica protagonizada desde primera hora de la mañana por Mariano Rajoy, que no ha acudido al debate, solo ha llegado al Congreso de los Diputados para participar en la votación. Una actitud rechazada por gran parte de la que ha sido su oposición durante estos años.

Así, la candidatura de Pedro Sánchez ha obtenido 180 votos a favor de los 84 diputados del PSOE, los 67 de Unidos Podemos, los 9 de ERC, los 5 del PNV, los 9 del PDeCAT, los 4 de Compromís, los 2 de Bildu y uno de Nueva Canarias, por lo que ha superado en cuatro votos los 176 mínimos necesarios para convertirse en el próximo presidente del Gobierno.

En contra de la moción han votado 169 diputados del PP (134), Ciudadanos (32), UPN (2) y Foro Asturias (1), mientras que la diputada de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, ha optado por la abstención. Tras más de 12 horas de debate repartidos en dos jornadas, los diputados del Congreso han ido levantándose para anunciar su voto y, al final, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha informado del resultado.

Podemos pide hueco en el Gobierno

Podemos sigue manteniendo la posición que ha defendido desde que entró en el Congreso de los Diputados. Pablos Iglesias ha admitido a las puertas de la Cámara Baja que está a “disposición del nuevo presidente del Gobierno”. Desde la formación morada creen que sería conveniente un gobierno conjunto de ambas formaciones.

Todavía no ha trascendido cómo va a formar gobierno Pedro Sánchez, ni él ha dado señales de qué nombres podrían entrar en su gabinete. Lo que sí han confirmado desde el PSOE es que no se vetarán los PGE, algo que ya confirmó este jueves el propio Sánchez. No vetarán las cuentas del PP y apoyadas por el PNV y C’s.

Rajoy da “las gracias” y convoca Comité Ejecutivo el martes

Mariano Rajoy se ha convertido en el primer presidente de la democracia que pierde el Gobierno por una moción de censura. Hace poco más de una semana, Rajoy y el PP daban por garantizada su continuidad en Moncloa hasta agotar la legislatura tras sacar adelante en el Congreso el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 gracias precisamente a los cinco votos del PNV. Pero en menos de 24 horas, la situación dio un giro de 180 grados tras conocerse la sentencia del caso Gürtel que condenaba a los cabecillas de esta trama de corrupción y al PP a pagar 245.000 euros como partícipe a título lucrativo.

Aunque en un primer momento, los 'populares' minimizaron la moción de censura presentada por el PSOE, ante la dificultad de sumar 176 'síes' partiendo solo con 84 diputados socialistas, el nerviosismo empezó a crecer en las filas del PP cuando empezó a extenderse la idea de que los nacionalistas catalanes y vascos eran proclives a desalojar a Rajoy de la Moncloa.

A pesar de haber acudido al pleno solo a la votación, antes de ese proceso, Mariano Rajoy ha querido pronunciar unas palabras de agradecimiento a su partido y a sus ministros. Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. Ojalá mi sustituto pueda decir lo mismo en su día, se lo deseo por el bien de España", ha dicho.

El todavía presidente se ha mostrado seguro de que ha cumplido "el mandato fundamental de la política", que es mejorar la vida de las personas, ha explicado. "Si alguien se ha sentido ofendido, perjudicado, pido disculpas. Gracias a todos, especialmente a mi partido, sin el cual nada habría sido posible", ha agregado. Finalmente ha dado las gracias también a los españoles por su "comprensión" y su "apoyo" y ha deseado suerte a todos "por el bien de España".