Pedro Almodovar, sobre su sexualidad: "Nunca necesité hablar de ella con mi madre"

El director español, Pedro Almodovar ha presentado su último y más personal trabajo, en el que mezcla algunos de los momentos de su biografía. Ha convertido a Antonio Banderas en su alter ego en la película 'Dolor y Gloria' que llegará a los cines de toda España el próximo 22 de marzo. También ha hecho unas declaraciones que nos ha llamado mucho la atención porque ha hablado sobre su sexualidad y cómo trato este tema con su madre. El director, que no suele hacer muchas reflexiones personales se ha abierto en canal para hablar de su lado más personal.

Pedro Almodovar llegaba muy emocionada y contento por volver a estrenar una película suya en Gran vía, confesaba que detrás de los personajes de esta película hay muchos datos autobiográficos: "Yo me proyecto en todas las películas detrás de los personajes, muchas veces son detrás de personajes femeninos pero en esta, estoy en primer término". Y es que, el director ha reconocido que: "Me he tomado a mí mismo como referencia, lo que ocurre a la hora de escribir es que la ficción se va apoderando del relato".

El personaje principal que llevará a cabo situaciones que ha vivido personalmente Almodovar será Antonio Banderas, por eso afirma que: "Conozco todos los avatares que le ocurren al personaje de Antonio Banderas, he estado en todos los caminos pero no los he recorrido en esa misma dirección". Como bien ha confesado, también hay mucha ficción en la película por lo que no todo son hechos reales.





PEDRO ALMODOVAR: "MI MADRE Y YO HABLÁBAMOS MUCHO, PERO NUNCA NECESITÉ HABLAR DE MI SEXUALIDAD"

El director ha querido recordar a su madre en la película con una escena en la que al parecer el personaje de Antonio Banderas habla con su madre sobre su sexualidad. Al ser preguntado por eso, Pedro Almodovar afirma que: "Es una escena que no viví con mi madre" pero reconoce que: "Mi madre y yo hablábamos mucho pero no de esos temas, me he quedado muy tranquilo, creo que era algo que tenía que escribir pero en vida de mi madre nunca necesité hablar de mi sexualidad". Además, ha querido añadir un guiño a su tierra y ha comentado: "En la Mancha no se habla de eso". Sin duda, esta película mostrará el lado más personal del director y tratará temas que nunca ha tocado como el de su sexualidad.