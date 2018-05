El Parlament revisa este miércoles el voto delegado de Comín

La Mesa del Parlament abordará en su reunión de este miércoles a las 9.30 horas las peticiones de Cs, el PSC y el PP para revisar el voto delegado del exconseller y diputado de ERC Toni Comín.

El 23 de abril, Comín pidió delegar su voto en todos los plenos alegando que entonces le era imposible desplazarse a la Cámara catalana, teniendo en cuenta que la justicia belga le había prohibido salir del país hasta resolver su proceso de extradición a España.

Esta situación cambió radicalmente la semana pasada después de que la justicia belga se pronunciara sobre el asunto y rechazara extraditarle a España, levantando así la prohibición de salir de Bélgica.

Al cambiar esta circunstancia, tanto Cs, como el PSC y el PP registraron peticiones propias dirigidas a la Mesa del Parlament para revisar el voto de Comín, aunque con enfoques distintos.

Cs y el PP piden que directamente se revoque el permiso y se impida que Comín vote en los plenos, mientras que el PSC apuesta por pedir un informe a los letrados del Parlament para que analicen la situación y sean ellos los que propongan una solución.

Los tres partidos constitucionalistas han intentado en varias ocasiones que se impidiera que Comín delegara su voto, pero no lo han logrado nunca porque esa decisión depende de la Mesa, en la que JxCat y ERC tienen mayoría.

Esta situación hizo que Cs pidiera amparo al Tribunal Constitucional, que admitió a trámite el recurso pero todavía no se ha pronunciado: lo que sí hizo fue descartar la suspensión cautelar del voto de Comín que solicitaba la formación que lidera Inés Arrimadas.

El voto de Comín es esencial para que JxCat y ERC puedan tener mayoría en los plenos sin necesidad del apoyo de la CUP, y no poder delegarlo incidiría en este equilibrio y estaría en peligro la mayoría de los dos grupos que conformarán el Govern.





REUNIÓN DE LA JUNTA DE PORTAVOCES

Tras la reunión de la Mesa se reunirá la Junta de Portavoces, que debe decidir cuándo se convoca el próximo pleno y con qué puntos en el orden del día.

La Junta había decidido el martes de la semana pasada celebrar un pleno este miércoles para definir qué comisiones legislativas tendrá la Cámara en la actual legislatura y también para que compareciera el presidente Quim Torra para presentar al Govern y su plan de acción.

Entonces no quedó claro si el presidente catalán comparecería --es potestad suya decidir cuándo--, aunque se abrió la puerta a que pudiera hacerlo, pero finalmente no habrá pleno este miércoles ni para definir las comisiones legislativas ni para que comparezca Torra, teniendo en cuenta que todavía no han tomado posesión los consellers del Govern.