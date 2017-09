El Parlament de Cataluña comienza el debate sobre la ley del referéndum

El Parlament de Cataluña debate en estos momentos la ley del referéndum para el próximo 1 de octubre. Los grupos parlamentarios están presentando sus enmiendas al texto en un ambiente tenso y con palabras realmente duras entre los diputados. Palabras subidas de tono y un entorno bronco han marcado el día en la Cámara catalana.

La Mesa del Parlament ha estado reunida durante tres horas, en un receso del pleno, para decidir qué enmiendas admitía a trámite y cuáles no. Desde la oposición se han quejado no solo por la espera sino por la imposición de la Presidenta, Carmen Forcadell, por no permitir el debate sobre el informe emitido por el Consejo de Garantías. Forcadell ha decidido que comience el debate sobre la propuesta de ley de referéndum y así concluir con un día en el que lo central ha sido las formas.

La mañana ha comenzado con la admisión a trámite, por parte de la Mesa del Parlament, de la ley del referéndum, que ha encallado el debate hasta medio día. La presidenta, Carmen Forcadell, ha concedido escasas dos horas a los grupos parlamentarios para poder presentar enmiendas al texto. Forcadell ha confirmado previamente que no se admitirían enmiendas a la totalidad de la ley, de forma que los distintos partidos han tenido que hace filibusterismo para conseguir presentar su oposición al texto.

La oposición presenta enmiendas

A pesar de las críticas a las formas, los grupos de la oposición han presentado numerosas enmiendas al texto. El Partido Popular ha presentado una enmienda de supresión de la ley del referéndum que se prevé debatir y votar en el pleno de este miércoles. La enmienda propone suprimir toda la ley del referéndum y especifica la supresión del capítulo VII, que crea la sindicatura electoral para celebrar el referéndum.

Por su parte, SíQueEsPot ha presentado 11 enmiendas a la ley del referéndum, incluida una que rechaza el carácter vinculante del 1-O que contempla la norma, y lo considera "consultivo". El grupo plantea modificar el artículo 4.3 de la ley, que define como vinculante el referéndum, y sostiene que 'el resultado del referéndum consultivo tiene como objetivo conocer la opinión de la ciudadanía sobre el futuro político de Cataluña'.

Otra enmienda propone que la pregunta del 1-O 'debe permitir que todas las opciones sobre el futuro político de Cataluña puedan ser expresadas y votadas en igualdad de condiciones', por lo que plantea que la pregunta no sea la que anunció en junio el Govern y que haya más opciones más allá del 'sí' y el 'no' a la independencia.

También reclama que, con el fin de que el referéndum sea "un instrumento útil" para saber la opinión de los catalanes, deba haber una participación masiva, y modifica el artículo 4.4 de la norma, que establece que el Parlament declare la independencia si gana el 'sí'.

Los grupos han presentado su enmienda después de que el pleno haya decidido que los grupos no puedan presentar enmiendas a la totalidad a la ley, sino enmiendas específicas del articulado.