Page urge al Gobierno a la convocatoria de una reunión de todos los presidentes autonómicos “aunque no sea presencial”

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha demandado hoy, desde Motilla del Palancar (Cuenca), una reunión de todos los presidentes autonómicos. “No me gustaría que llegará el mes de agosto sin que volviéramos a tener una reunión, aunque sea no presencial” ha dicho, argumentando que “parece de todo punto esencial que no pasemos de una fase de confinamiento a una fase especialmente desabrochada”.

El jefe del Ejecutivo regional, que ha hecho estas declaraciones esta mañana en la inauguración de la mejora de una carretera en la localidad conquense, ha opinado que “es conveniente que el Estado que empieza a emitir opiniones e informes explique cuál debe ser el papel del Gobierno en los próximos meses, qué debemos hacer cuando se presenten coyunturas más o menos complejas”, ha apuntado.

A este respecto, ha aclarado “no me gustaría, bajo ningún concepto, que en Cataluña piensen que les dejamos a su suerte porque cualquier rincón de España nos importa a todos”. Así mismo ha recordado que mañana martes el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará el uso obligatorio de las mascarillas, “en homenaje fundamentalmente a la muchísima gente que está cumpliendo con las medidas de confinamiento, con las de restricción”. Al hilo de esto ha subrayado que ahora mismo Castilla-La Mancha está a la cabeza en el ranking del número de rastreadores y rastreadoras por habitante, a la altura de Alemania.

Del mismo modo se ha mostrado satisfecho porque esta Comunidad Autónoma registre de nuevo unos datos socioeconómicos “por encima de la media nacional”. “Mi responsabilidad fundamental está en que la Comunidad Autónoma sea la región más asequible, más libre para la instalación de empresas y cuando digo libre me refiero a que, aquí, está absolutamente prohibido meter miedo para la creación de riqueza”, ha dicho.

“Xenofobia económica”

A este respecto ha lamentado algunos comentarios y actuaciones políticas y económicas en Europa. “Tiene todo mi apoyo el Gobierno de España para pleitear y discutir” ha apuntado el presidente regional, que se ha mostrado sorprendido con que aquellos que “más vetos e impedimentos ponen, sean los más ligeros a la hora de permitir licencias fiscales, y dónde hay prácticamente paraísos fiscales y permiten claramente la evasión fiscal intentando establecer un criterio de xenofobia económica”.

Brote COVID en Albacete

En respuesta a los medios de comunicación interesados por la situación que estos días se vive en la ciudad de Albacete por el brote de la COVID en un asentamiento de temporeros, el presidente ha explicado que el Ejecutivo autonómico lleva trabajando 72 horas y ha destacado el trabajo de la Consejería de Sanidad a este respecto, así como el de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

García-Page ha explicado que se han hecho pruebas a todo el mundo, a los que se ha atendido desde el primer momento con todo tipo de actuaciones incluida la manutención.

“No vamos a entrar en veleidades simple y llanamente” ha indicado tras explicar que no puede estar esperando 72 horas a que llame el dirigente del Partido Popular.

“Yo me ofrezco a ayudar, a colaborar y a no echar leña al fuego”, ha manifestado el presidente que ha añadido que “bastante he tenido que padecer en secreto y con discreción el hecho de que algunos hayan corrido para presentarse sin avisar en las Urgencias médicas sin tener que presentarse con la misma urgencia en los asentamientos”.

Al hilo de esta cuestión García-Page ha lamentado que haya políticos de la oposición en la región que “confunden las llamadas con las radio llamadas” y ha añadido que, “si quieren hacer teatro que lo hagan cuándo empiezan las cosas, porque si tuviéramos que estar esperando a las exageraciones de último momento hace ya muchísimo tiempo que las cosas se habían complicado más de la cuenta”.

Por último, el presidente ha agradecido la implicación del director general de la Policía Nacional, a Francisco Pardo, así como a las ONG y a la Cruz Roja que han prestado su colaboración desde el primer momento.