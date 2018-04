PUPITRES VACÍOS EN VARIAS CIUDADES PARA DENUNCIAR LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA DE SIRIA

Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Sevilla amanecieron este viernes con pupitres vacíos que simbolizan las consecuencias sobre la infancia de los siete años de conflicto en Siria. Esta iniciativa forma parte de la campaña ‘#NuncaSerán’, de Save the Children, que tiene como objetivo denunciar que “sin educación, los niños sirios jamás podrán tener un futuro”.



Según datos de la ONG, aproximadamente dos millones y medio de niños sirios no pueden ir al colegio y la mitad de las escuelas han quedado inservibles o están destruidas por completo. Además, se calcula que la mitad de las escuelas en Siria han sido destruidas por la guerra.

En zonas como Guta, más de 60 escuelas han sido destruidas durante los dos primeros meses de 2018 y más de 57.000 niños han dejado de ir a clase. Las escuelas que siguen en funcionamiento no tienen electricidad ni gas, han tenido que trasladarse a los sótanos y solo abren un par de horas al día.

Save the Children realizó una encuesta con cerca de 2.000 niños y niñas de entre cinco y 11 años en el noreste de Siria, cuyos resultados demuestran que más de un tercio de los alumnos de entre nueve y 11 años tienen un nivel de lectura de un niño de cinco años; casi la mitad de estos niños no pueden resolver un problema de matemáticas que normalmente se enseña a niños de cinco años, e incluso algunos ni siquiera son capaces de reconocer las letras y los números.

“El acceso a la educación durante un conflicto ofrece a los alumnos un importante resguardo y sensación de estabilidad. La seguridad en las escuelas ayuda a mitigar los efectos psicológicos de la guerra y protege a los niños además de las redes de trata y de ser reclutados por grupos armados”, explicó Andrés Conde, director general de Save the Children.

Según indicó la ONG, Save the Children exige a la Unión Europea que “se comprometa con la infancia siria y defienda sus intereses y derechos en todas las reuniones y negociaciones que se siguen celebrando sobre el conflicto”. La organización considera que la UE “debe asumir un papel protagonista y responsable” con la infancia siria, comprometiéndose a “liderar una respuesta centrada en la protección de la infancia siria” dentro y fuera del país, “abrir sus fronteras y establecer planes de acogida para los niños refugiados, especialmente para los que están solos”, y “exigir que las escuelas dejen de ser objetivos militares”.

Para “pedir a los líderes europeos que se comprometan a proteger a la infancia siria”, la ONG tiene abierta una petición de firmas en su web.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso