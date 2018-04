LOS PUBLICISTAS, A LA CAZA DE LOS ‘POSTMILLENNIALS’ “SIN ASPIRACIONES”

Los hermanos pequeños de los ‘millennials’, nacidos en los últimos años de los noventa y los primeros del nuevo milenio, son más que nativos digitales y han despertado el interés de los publicistas, que les definen como una generación “sin aspiraciones” a los que, pese a haber crecido con el auge de las redes sociales, cuesta avivar la curiosidad.



Que toda generación venidera es peor que la anterior es un dogma del que cuesta desprenderse. Si los ‘millennials’ fueron el grupo de edad más estudiado –y criticado-, los que vienen detrás pasarán por el mismo calvario y ya se les tilda de despreocupados, superficiales y poco informados.

Los publicistas de M&C Saatchi, una de las agencias más grandes del mundo con sede en Reino Unido, han elaborado un estudio para comprender a estos jóvenes que, según dicen, son “adolescentes de mediana edad” que “tienden al pesimismo” y en los que ha influido profundamente tanto el terrorismo como la crisis económica.

José Domínguez, uno de los directivos de esta agencia en Madrid, aseguró este martes en la presentación del estudio que “están siendo bombardeados de información a través de las redes sociales” pero, sin embargo, saben “poco de mucho” y no conocen prácticamente nada en profundidad, lo que les hace “muy vulnerables” a las conocidas como ‘fake news’.

Como dato, el 76% cree que el mundo está plagado de noticias “deprimentes”. Ante este panorama, los publicistas tienen claro que la manera de dirigirse a este grupo de población ha de ser mediante “mensajes rápidos y sencillos”, partiendo de la premisa de que no profundizarán mucho en lo que se les está diciendo.

CONCIENCIADOS PERO NO POLITIZADOS

Otra de las conclusiones que extraen los publicistas de esta nueva generación es que pese a estar “bastante involucrados” y al tanto de la actualidad política, se muestran “apáticos” y no se encuadran en ninguna de las ideologías tradicionales. Esto lo achacan a que “son temas muy complejos para un adolescente”.

Sin embargo, llama la atención que, pese a no militar activamente en movimientos políticos o protagonizar grandes marchas en favor de una u otra ideología, sí abanderan causas como el feminismo. Según los publicistas porque es una reivindicación “muy sencilla de comunicar y de entender”.

Aun así, el estudio considera que su implicación es escasa, tanto que “el 40% votaría si se lo recordaran por ‘whatsapp’” o que “el 66% lo haría si pudiera hacerlo por Internet”, datos que los publicistas aplicarán a la hora de diseñar estrategias para movilizar a estos jóvenes.

Si los ‘millennials’, los hermanos mayores de los ‘postmillennials’, fueron la generación que “perdió la inocencia”, los autores del estudio aseguran que estos últimos nacieron desengañados y “nunca fueron inocentes”, lo que les ha llevado a una carencia de aspiraciones y a pretender metas pequeñas.



