El PSOE ya no rechaza aplicar el 155 mientras que Podemos propone una asamblea

En julio la portavoz parlamentaria del Partido Socialista fue rotunda y aseguró que “nunca sería una solución procedente y nunca la apoyaríamos” en relación al artículo 155, hoy, el portavoz de la Ejecutiva no ha sido tan categórico.

Oscar Puente, voz del equipo de Sánchez, ha respondido a los periodistas en rueda de prensa y ha afirmado que se trata de “una mera hipótesis en este momento. En función de las circunstancias decidiremos. No está sobre la mesa y no nos vamos a pronunciar". Es la primera vez que desde los socialistas no rechazan de forma contundente la aplicación del artículo 155.

Desde la Generalitat consideran que la intervención ya se ha puesto en marcha pero de forma encubierta, tras el anuncio del ministro Cristóbal Montoro. Tras el Consejo de Ministros del viernes pasado, el titular de Hacienda confirmó que la Generalitat tenía 48 horas para informar sobre sus gastos o intervendría sus pagos prioritarios.

Esta posición también ha sido apoyada por el partido socialista. La Ejecutiva Federal sí comparte las medidas adoptadas por el Ministerio de Hacienda para evitar que la Generalitat pueda destinar dinero pública a la preparación de la consulta. El PSOE, ha insistido, respaldará todas aquellas medidas que respeten los principios de "proporcionalidad y eficacia".

Podemos propone una asamblea

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha lanzado este lunes una propuesta al resto de fuerzas políticas para celebrar una asamblea en la que parlamentarios y alcaldes aborden la situación en Cataluña. El objetivo es que presionen al Gobierno para buscar una solución dialogada y pactada. Para Podemos, toda solución pasa por un referéndum acordado y con garantías.

Podemos quiere que en la asamblea estén los parlamentarios tanto del Congreso, como del Senado, las cámaras autonómica y el Parlamento Europeo; además de los alcaldes de municipios de más de 50.000 habitantes, que estén comprometidos con la defensa de "los derechos civiles", frente a la política de "excepcionalidad" que está desarrollando, a su juicio, el PP, y que "pone en peligro la democracia".

Iglesias ha anunciado esta propuesta en el Congreso acompañado del portavoz de En Comú, Xavier Domènech; del coordinador general de IU, Alberto Garzón; de la portavoz de En Marea, Yolanda Díaz, y de la de Unidos Podemos, Irene Montero. El anuncio se ha producido tras la reunión de urgencia que ha celebrado este lunes el equipo 'Rumbo 2020', un grupo de trabajo formado por dirigentes y colaboradores del partido que tiene como tarea trabajar para ganar las elecciones generales previstas para 2020.

Desde el PSOE consideran que es una irresponsabilidad hacer creer a los catalanes que se puede conseguir un referéndum pactado con el Gobierno de España. Ninguno de los dos partidos, consideran desde Ferraz, aceptarán que se trocee la soberanía española.