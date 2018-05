El PSOE propone modificar el delito de rebelión para "adaptarlo al siglo XXI"

El Partido Socialista propone una nueva modificación del Código Penal, en esta ocasión, relacionado con el delito de rebelión. Los socialistas consideran que este delito se debe “adecuar a la España del siglo XXI”. La rebelión está en boca de todos desde que el conflicto catalán llegó a los juzgados y en Ferraz afirman que se debe “actualizar a hechos que eran inimaginables hace años”.

Así lo ha confirmado el secretario general del partido, Pedro Sánchez, que cree que debe actualizarse para aplicarse a los líderes políticos que intenten utilizar su posición para “subvertir el orden constitucional”. En opinión del líder socialista “nos estamos enfrentando a una crisis que va a durar años, pero que tenemos que abordar”.

En una entrevista concedida a TVE, Sánchez ha admitido que espera que sea el Gobierno quien proponga este cambio; en caso de que no sea así, será su grupo parlamentario quien lleve la iniciativa. Este es uno de los asuntos que trató el líder socialista con el presidente del Gobierno en su reunión de ayer en el Palacio de La Moncloa.

Desde Ferraz creen que la redacción actual en el Código Penal se centra mucho en “golpes militares” de forma que lo que ocurre ahora no parece que encaje igual. Sánchez ha matizado: "No queremos inmiscuirnos en la instrucción del juez Llarena". Los socialistas confirman que están trabajando en la propuesta y que no pueden dar más detalles hasta que se concrete.





Reunión con Rajoy

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, se reunieron este martes en el Palacio de la Moncloa para enfrentar de forma conjunta los nuevos pasos a dar en Cataluña. Tras la investidura de Quim Torra, en el momento en que se forme un gobierno, el artículo 155 se levantará y Cataluña volverá a tener plenos poderes.

Desde el PSOE confirmaron el apoyo al Gobierno de Rajoy para enfrentar la situación catalana así como para volver a aplicar este artículo constitucional. Pedro Sánchez ha admitido en esta conversación en la cadena pública que en caso de que se vuelva a aplicar, se "contemplarían todos los escenarios", incluido el control de los Mossos y la intervención en TV3.